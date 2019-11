6 conseils pour trouver le jeans parfait

Qu’il soit teinté ou délavé, classique ou troué, le denim a tout ce qu’il faut pour épouser toutes les silhouettes. On peut l’agencer à n’importe quoi, pourvu qu’il soit fait pour soi. Voici les 6 conseils pour vivre en harmonie avec sa paire de jeans.

1. Doser son lycra

Bien que les jeans au tissu extensible soient très populaires, en raison de leur grand confort, il vaut mieux ne pas dépasser 2 % d'élasthanne afin que celui-ci ne se déforme pas avec le temps.

2. Observer les coutures

La qualité du jeans va dépendre du tissu, bien entendu, mais aussi des coutures. Il est important de bien les tester pour s’assurer qu’elles soient solides.

3. Trouver la bonne poche

Il vaut mieux ne pas négliger l’emplacement et la dimension des poches de derrière. Il est préférable qu’elles soient plus petites si les fesses sont plates et plus grandes si elles sont bombées.

4. Acheter plus petit

La majorité des jeans vont s’assouplir et s’adapter au corps. Le tissu y est pour beaucoup, mais il est à noter que le jeans 100% en coton aura tendance à s’agrandir davantage.

5. Laver son jeans

Pour conserver son jeans en bon état le plus longtemps possible, il est conseillé de le passer à la machine à laver à l’eau froide et de la laisser sécher à l’air libre.

6. Choisir sa couleur

Chaque corps est différent, il est important de bien choisir la couleur de son jeans en fonction de celui-ci. Les femmes qui ont des fesses et des hanches plus fortes auraient avantage à opter pour des couleurs neutres et foncées, alors que celles qui ont de plus petites jambes pourraient choisir des couleurs pâles et même oser des motifs.