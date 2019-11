Jean-Michel Anctil, invité du 18 novembre

Jean-Michel Anctil a vendu plus d’un million de billets en carrière et il détient le record du plus grand nombre de billets vendus pour un spectacle d’humour au Québec. Malgré tous ses exploits, il reste humble et terre à terre. Il reprend le rôle de Georges dans la pièce Les Voisins et tient le rôle de Pierre dans le film Les Barbares de La Malbaie.

Les Barbares de La Malbaie est le 5e long métrage auquel participe Jean-Michel Anctil. Il y tient le rôle de Pierre, l’entraîneur des Barbares.

Entrevue Top des tops

Parmi toutes ses expériences, lesquels l'ont marqué positivement? Voici le top des tops de Jean-Michel Anctil!