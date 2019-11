Essayez cette succulente recette de Saumon braisé et chutney de poivrons concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine.

SAUMON BRAISÉ ET CHUTNEY DE POIVRONS

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : environ 15 minutes

À voir aussi: Chaudrée de palourdes et fruits de mer

Ingrédients

15 ml (1 c. à table) poudre d’oignon

2 gousses d’ail, hachées

15 ml (1 c. à table) gingembre, râpé

1 bouillon cube de légumes

90 ml (6 c à table) huile d’olive

5 ml (1 c. à thé) poudre de curcuma

1 lime, le jus

1 citron, le jus

1 piment thaï, haché

1 gros pavé de saumon, 600 gr (20 ½ oz) environ

60 ml (4 c. à table) feuilles de coriandre

Sel et poivre au goût

Le chutney de poivrons

3 poivrons rouges, en cubes

1 oignon, haché

2 gousses d’ail, hachées

60 ml (4 c. à table) sucre

60 ml (4 c. à table) vinaigre blanc

5 ml (1 c. à thé) graines de coriandre, moulues

5 ml (1 c. à thé) graines de cumin, moulues

15 ml (1 c. à table) poudre de gingembre

5 ml (1 c. à thé) brins de thym sec

Sel et poivre au goût

Les accompagnements

4 portions de banane plantain, en tranches

Qs huile de canola

4 portions de riz cuit

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre sur grill (broil)

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélangez la poudre d’oignon, l’ail, le gingembre, le bouillon cube, le curcuma, le jus de lime et citron, le piment, l’huile d’olive.

ÉTAPE 3

Salez, poivrez puis enrobez le poisson du mélange préparé.

ÉTAPE 4

Sur une plaque de cuisson, recouverte d'un tapis en silicone, déposez le poisson et laissez cuire et griller 10 à 15 minutes, en surveillant qu'il ne brûle pas. S'il colore trop vite, descendez la plaque plus bas, dans le four.

ÉTAPE 5

Entre temps, dans une casserole, faites cuire les poivrons, l'oignon, l'ail, le sucre, le vinaigre la coriandre, le cumin, le gingembre, le thym et laissez compoter, à feu moyen, jusqu'à réduction. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 6

Dans une poêle, faites frire les tranches de banane plantain dans l'huile. Salez et poivrez. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 7

Servez le poisson, accompagné du riz, des tranches de banane plantain et le tout parsemé de feuilles de coriandre.