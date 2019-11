18 choses que j’aurais aimé savoir à 18 ans

Lorsqu’on atteint l’âge de la maturité, on se dit que la vie sera plus facile maintenant qu’on est adulte. Aujourd’hui, on le sait que cette douce naïveté nous a rattrapé. Si on pouvait s'entretenir avec l’adolescent qu’on était, voici les 18 vérités qu’on lui dirait... peut-être pour lui épargner quelques ecchymoses.

1. De ces vingt amis, il n’en restera que trois.

2. Ce qu’elle pense de toi, on s’en fout (vraiment).

3. Ce jeans que tu portes tous les jours ne fermera plus bientôt.

4. Cette veste qui n’est plus à la mode le redeviendra, garde-la.

5. Ce repas horrible que ta mère te cuisine, tu l’apprécieras.

6. Ce grand amour est bien, mais il y en aura un autre, encore mieux.

7. Ce régime ne fonctionnera pas.

8. Ce shooter de tequila sera le dernier (de toute ta vie).

9. Ce besoin de liberté, comble-le par des voyages.

10. Cette énergie débordante, canalise-la dans le sport.

11. Cette chicane avec elle n'aurait jamais dû avoir lieu, pardonne-lui.

12. Ce stage à l’étranger, accepte-le sans hésiter.

13. Ce temps libre où tu as l’impression de t’ennuyer, chéris-le.

14. Ce grand rêve qui t’est si cher, ne le perd pas de vu.

15. Cette envie de te faire tatouer un personnage de dessin animé, garde-la pour plus tard.

16. Ce déchet que tu jettes par la fenêtre, mets-le au recyclage.

17. Ce souper de famille monotone deviendra un des derniers souvenirs de tes grands-parents.

18. Cette amie est plus importante que ce petit chum, consacre-lui plus de temps.