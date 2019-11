20 bonnes actions qui font du bien à l’âme

L’approche du temps des fêtes nous pousse à être plus indulgents, présents et généreux. Même s’ils peuvent parfois sembler banals, ces petits gestes qu’on pose au quotidien pourraient avoir un impact positif sur la vie d’une personne... et sur la nôtre!

En plus de contribuer à la société, les bonnes actions auraient de réels effets sur notre santé physique et psychologique. En donnant au suivant, l’être humain va naturellement oublier ses tracas quotidiens, sécréter plus de sérotonine et ressentir moins de stress. Certains gestes, comme le bénévolat, vont contribuer à développer de saines relations sociales.

Maintenant que l'on connaît les avantages d’être plus généreux, voici les 20 actions simples à poser d’ici Noël, qu’on pourrait perpétuer tout au long de l’année.

Liste des bonnes actions

1. Offrir un billet d’autobus ou de métro à une personne dans le besoin.

2. Donner du sang.

3. Aider une mère avec son enfant à monter les escaliers.

4. Envoyer une carte de souhaits à quelqu’un d'important.

5. Sourire à un itinérant.

6. Préparer un dîner supplémentaire pour une collègue.

7. Déneiger l’entrée d’une personne âgée.

8. Cuisiner des petits plats pour une nouvelle maman.

9. Encourager un artisan local plutôt qu’international.

10. Donner des livres qui traînent dans la bibliothèque.

11. Adopter un animal à la SPCA.

12. Tenir la porte à une personne pressée.

13. Offrir de l’aide pour garder le chien du voisin durant ses vacances.

14. Payer la commande de la personne derrière nous au service au volant.

15. Donner du temps à un organisme de charité.

16. Pardonner à quelqu’un.

17. Offrir des vêtements usagés à un organisme.

18. Garder les enfants de son cousin.

19. Rendre visite à une personne seule.

20. Offrir sa place à une personne blesser dans un transport en commun.

Quelle bonne action parmi celles-ci vous inspire le plus ? Commencez maintenant.