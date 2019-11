À go, on lit: donner le goût de la lecture aux jeunes

À GO, on lit!, c’est une campagne numérique multiplateforme où les jeunes sont invités à découvrir des vidéos inédites de personnalités publiques qu’ils affectionnent, à faire un quiz interactif dans le but de connaître leur profil de lecteur, et ensuite accéder à des suggestions personnalisées en fonction de leurs intérêts

Selon Annie Grand-Mourcel, directrice générale du PREL (Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides), croit que la lecture est à la réussite ce que le sport est à la santé. L'objectif de la campagne À GO, on lit! est de donner aux jeunes le goût de la lecture, avec des ambassadeurs comme Kevin Raphaël, Catherine Brunet et Pier-Luc Funk.