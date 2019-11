Marc Messier, invité du 20 novembre

De Réjean dans la Petite vie, au légendaire Marc Gagnon de Lance et Compte en passant par Bob dans Les Boys, Marc Messier cumule les succès et les rôles cultes depuis déjà 50 ans. On l'adore pour sa personnalité, son immense talent et sa «dureté du mental»!

Le dernier épisode de la 5e saison de Boomerang sera diffusé le 2 décembre prochain. Marc Messier nous parle davantage du rôle de Pierre Bernier, qu'il interprète à merveille!

Marc Messier a collaboré avec de nombreuses personnes tout au long de son impressionnante carrière. Avec lesquelles d'entre elles souhaiterait-il vivre certaines expériences?