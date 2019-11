AXEL, nouveau spectacle sur glace du Cirque du Soleil

Le Cirque du Soleil est de retour avec une toute nouvelle expérience électrisante sur glace - AXEL.

À voir aussi: À go, on lit!, donner le goût de la lecture aux jeunes

Le spectacle vous invite à une odyssée où l’univers graphique, la trame musicale, le patin et les acrobaties s’entremêlentpour créer une aventure forte en émotions et haute en couleur. Plongez au cœur de l’imaginaire d’Axel, unjeune artiste visuel et musicien, qui vous fera voyager dans ses différents mondes dessinés et inspirés par samusique évocatrice de ces sentiments. AXEL est en représentation au Centre Videotron de Québec du 12 au15 décembre et à Montréal au Centre Bell du 19 au 29 décembre.

Pour plus d’informations, visitez le www.cirquedusoleil.com/axel