Comment choisir son parfum ?

Grand favoris du temps des fêtes, le parfum est un présent qu’on aime offrir et se faire offrir. Choisir la fragrance qui fera plaisir à l’être aimé peut être délicat, mais on va tenter de vous accompagner dans votre magasinage. Voici un guide d’achat pratique.

La préférence pour une odeur ou un parfum, c’est très personnel, voire intime. On peut diviser les odeurs des parfums en 6 grandes catégories. Quand vous saurez à quelle(s) catégorie(s) vous appartenez, il vous sera plus facile de faire un choix éclairé :

Les hespéridés : Ô, Lancôme

Les parfums hespéridés sont reconnus pour leur fraîcheur, mais aussi pour leurs notes pétillantes qui rappellent les zestes d’agrumes. Ce sont des odeurs qui respirent la joie de vivre!





Les floraux : Mon Paris, Yves-Saint-Laurent

Les floraux rappellent, comme l’indique leurs noms, un bouquet de fleur. Il s'agit de l'odeur la plus romantique et féminine.





Les fougères : Kouros, Yves Saint-Laurent

Les fougères, ce sont des parfums dont l’odeur boisée est rehaussée par des notes de citron et de lavande. Contrairement aux deux précédents, il s'agit d'une odeur très masculine.

Les Chyprés : Idôle, Lancôme

Ce type de parfum est un délicat équilibre entre les odeurs boisées et le florales, c’est pourquoi on dit qu'il s'agit d'une odeur uni-sexe.

Les boisés : Balenciaga, Balenciaga Paris

Ces parfums se passent de description puisqu’encore une fois, le nom résume bien ses essences. C’est un parfum plus chaud et enveloppant, qu’on associe généralement aux hommes, mais qui peut aussi faire aux femmes.

Les orientaux : Mugler, Oriental Express Les Exceptions

Les orientaux appellent à la sensualité. On y retrouve des effluves de vanille et de notes poudrées.

Il est aussi important de considérer la personnalité d'un individu dans le choix d'un parfum. Par exemple, les personnes plus volubiles ou extravagantes vont généralement se tourner vers un parfum avec plus de caractère, plus poignant, alors que les personnes plus introverties vont préférer une odeur douce et délicate.