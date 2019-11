Des idées de tenues pour Noël

Pour plusieurs, le fameux party de Noël de bureau est à l’origine de bien des soucis vestimentaires. On veut se mettre belles et beaux, mais il s'agit tout même d'un cadre professionnel. Comment se démarquer sans faux-pas et sans surconsommer?

Les tendances 2019

1. Le velours

Un incontournable du temps des fêtes qui est très présent cette saison, tant sur les robes, les jupes, les pantalons et les chemisiers.

2. Les paillettes

Le haut ou la jupe à paillettes, que l'on complète avec un morceau au tissus mat ou en cuir.

3. Les tissus brillants-scintillants

L'effet métallique, doré, argenté ou de couleurs vives, se fait remarqué lorsqu'on entre dans une pièce.

Recycler et réutiliser

Pour éviter de surconsommer et d’acheter autant de tenues que notre nombre de partys, on use créativité et on réinvente les ensembles que l’on a déjà. Vous avez un beau chandail rouge? Ajoutez-y du léopard! Vous avez une belle petite robe noire, sobre? Ajoutez-y un peu de brillance avec des bijoux ou un sac! Pourquoi ne pas aller faire un tour en fripperies pour donner une seconde vie à une tenue?

Savoir accessoiriser

De jolis accessoires peuve transformer une tenue! Des bijoux, un sac à mains, des chaussures ou des accessoires pour cheveux suffisent pour changer complètement votre look! Les bas collants ou les chaussettes de fantaisie peuvent également être une belle option peu coûteuse.