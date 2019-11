En collaboration avec

Essayez cette superbe recette de Dindon confit, tombée de poireaux et cidre de pomme concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine. Pour plus d’information, visitez pensezdindon.ca

DINDON CONFIT, TOMBÉE DE POIREAUX ET CIDRE DE POMME

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Réfrigération : 24 heures – Cuisson : 4 heures

À voir aussi: Courge spaghetti crevettes et basilic

Ingrédients

2 cuisses de dindon d'ici sans la peau

250 ml (1 tasse) gros sel

250 ml (1 tasse) sucre

2 l (8 tasses) gras de canard

2 poireaux, les 2 blancs, émincés et 1 vert, grossièrement coupé

8 branches de thym

2 gousses d’ail, hachées

30 ml (2 c. à table) beurre

250 ml (1 tasse) cidre de pomme ou jus de pomme

½ bouillon cube de volaille

60 ml (4 c. à table) crème 35%

Sel et poivre au goût

La garniture

4 portions de purée de pomme de terre

Préparation

ÉTAPE 1

Dans un plat, déposez et couvrez de gros sel et de sucre, les cuisses de dindon. Couvrez d’un film plastique alimentaire et réservez au réfrigérateur, 24 heures.

ÉTAPE 2

Retirez, rincez sous l’eau courante et séchez les cuisses.

ÉTAPE 3

Préchauffez le four, la grille au centre à 140 °C (275 °F).

ÉTAPE 4

Dans un plat allant au four, déposez les cuisses, couvrez de gras de canard, ajoutez le vert de poireau, 4 branches de thym et 1 gousse d’ail.

ÉTAPE 5

Couvrez d’un papier d’aluminium et laissez cuire au four, 4 heures.

ÉTAPE 6

Entre temps, dans une poêle chaude, faites revenir les blancs de poireau dans le beurre, 2 à 3 minutes.

ÉTAPE 7

Ajoutez l’ail restant, du sel et du poivre. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 8

Dans une autre poêle, portez à ébullition le cidre de pomme puis laissez réduire.

ÉTAPE 9

Ajoutez le bouillon cube, le thym restant, la crème et laissez réduire, 2 à 3 minutes. Vérifiez l’assaisonnement de la sauce.

ÉTAPE 10

Retirez du gras et effilochez les cuisses. (Optionnel : Pour rendre la viande légèrement dorée, passez sous le gril (broil) avant de l’effilocher).

ÉTAPE 11

Dans chaque assiette, répartissez la purée, la viande effilochée, la tombé de poireau et nappez le tout de sauce.