Trois produits ménagers à faire soi-même

Qu’on soit mal pris, qu’on ait envie d’économiser ou qu’on souhaite être plus écologique, toutes les raisons sont bonnes pour vouloir fabriquer soi-même ses produits ménagers.

Les trois produits de base à avoir en tout temps à la maison :



1. Le citron

Il blanchit la lessive et il fait briller les casseroles en cuivre parce que c’est un désinfectant qui possède des propriétés antiseptiques. En prime, on adore son odeur rafraichissante !

Recette miracle : Pour nettoyer le micro-onde, il suffit de mettre d’extraire le jus d’un citron dans une tasse d’eau. Puis, il faut placer le bol au micro-onde et porter à ébullition de 3 à 5 minutes. Dès que c’est terminé, on essuie avec un linge sec !

Psst! Si vous frottez un demi-citron sur une planche à découper en bois, vous allez éliminer les odeurs persistantes de l’ail ou de l’oignon.

2. Le vinaigre

Il nettoie, désinfecte, désodorise, déloge la graisse, dissout les dépôts calcaires, élimine les moisissures et prévient leur apparition. Le vinaigre remplace, avec la même efficacité, une grande partie des produits d’entretien classiques.

Recette miracle : Pour nettoyer nos miroirs et nos fenêtres, il suffit d’ajouter 2 cuillères à table de vinaigre dans 2 tasses d’eau et de vaporiser la surface. Ensuite, on peut essuyer avec un chiffon ou un papier journal.

3. Le bicarbonate de soude

Cette poudre légèrement abrasive nettoie, désodorise, blanchit et assouplit. C’est un produit biodégradable qui n’est pas toxique pour l’environnement.

Recette miracle : En mélangeant le bicarbonate de soude à du vinaigre, on obtient une réaction chimique. Avec ce mélange, on peut déboucher un évier qui est bouché. Il suffit de mettre directement du bicarbonate de soude dans le renvoi et de verser du vinaigre.

Si vous achetez vos produits en magasin, recherchez la mention Eco-Logo puisqu’elle est la seule reconnue par Environnement Canada. Pensez-y deux fois avant d’acheter un produit sur lequel l’unique mention est « biodégradable », « naturel » ou « écologique ».