Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques ne chôme pas! En plus de tenir un des rôles principaux du film Les Barbares de la Malbaie, il est en tournée à travers le Québec avec son spectacle Hélas ce n’est qu’un spectacle d’humour et on peut le voir dans la cinquième et dernière saison Like-moi, notamment.

