Tout sur la vitamine C

Bon nombre de vitamines sont essentielles au maintenant de notre santé et c’est le cas de la vitamine C, que l’on retrouve principalement dans les fruits et les légumes frais. Voici tout ce que vous devez savoir.

Les sources

Ce qui la distingue des autres vitamines, c’est qu’elle ne peut pas être réservée par le corps, car elle est hydrosoluble. Les surplus consommés seront quotidiennement éliminés par les reins, c’est pourquoi il faut en absorber tous les jours.

La vitamine C, on la retrouve principalement dans notre alimentation. Presque tous les fruits et légumes crus et colorés en contiennent. En consommant cinq portions de fruits ou légumes frais par jour, le corps reçoit ce dont il a besoin. La goyave, le poivron rouge, la papaye, la mangue et l’orange seraient les aliments contenant le plus de vitamine C.

Outre cet apport naturel, il existe des capsules de vitamine C en vente libre dans les magasins à grande surface.

Les bienfaits

La vitamine C favorise la fabrication de collagène, qui est une protéine essentielle à la formation du tissu conjonctif de la peau et des ligaments des eaux. Elle permet la cicatrisation des plaies, qui se retrouvent à la surface de la peau et de la formation des globules rouges.

Il faut savoir que la vitamine C aide au maintien de la fonction immunitaire. Toutefois, aucune étude ne prouve qu’elle permette de réduire les risques de contracter le rhume ou la grippe, à l’exception des personnes devant exercer une activité physique intense ou s’exposer à des températures froides.

La vitamine C va également augmenter l’absorption du fer contenu dans les végétaux.

Les besoins

À l’exception des personnes à très faible revenu, rares sont celles qui ont une grave carence en vitamine C dans notre société occidentale.

Si, en moyenne, les gens ont besoin de 90 mg de vitamine c par jour, ceux qui consomment de la drogue et de l’alcool ont besoin d’une dose supplémentaire de 35 mg.