Comment bien dépenser pour les enfants à Noël ?

Les enfants ont été particulièrement sages cette année : s’attendent-ils à ce que le père Noël soit généreux ? Bien que la liste qu'ils lui feront parvenir est exhaustive, il existe des façons simples de ne pas crouler sous l’avalanche de cadeaux... et de leur inculquer les bonnes valeurs.

• À lire aussi: 30 gestes à poser pour arriver à Noël en même temps que tout le monde

Pendant que nos enfants attendent avec impatience ce moment où ils pourront déballer - en série - tous les efforts de l’année précédente, on se questionne sur la raison d’être de tout ça (pas vrai?). Parce que le plus gros et dispendieux présent ne sera pas nécessairement celui qui lui procurera le plus grand bonheur, il vaut mieux mettre certaines limites.

La course effrénée aux cadeaux

Empressé, votre enfant découvre chaque présent sous l’arbre de Noël, sans nécessairement les prendre en considération? Cette course effrénée au déballage, on peut la ralentir, en limitant le nombre de cadeaux que se voient offrir notre enfant.

Il est conseillé de discuter avec les autres membres de la famille du nombre d’achats qu’ils feront pour nos enfants, mais aussi de la forme que ceux-ci prendront. Les cadeaux que nos enfants déballent peuvent être des objets éducatifs, comme des livres, ainsi que des objets pratiques, comme des vêtements. Une partie de l'argent qui est alloué pour notre petit peut aussi être transformé en activité à faire avec lui ou être déposé dans un compte épargne pour ses études.

Les ardeurs de chaque enfant

Si vous avez plus d’un enfant, les choix que vous ferez pour chacun d’eux sont d’autant plus délicats. Vous n’êtes pas obligé d’offrir le même nombre de cadeaux à chaque enfant. En effet, si l’un d’eux préfère déballer plusieurs cadeaux et que l’autre préfère les gros colis, faites votre magasinage en conséquence.

Si vos enfants sont presque du même âge, il pourrait être intéressant de leur acheter le même cadeau : vous pourriez ainsi vous éviter une crise de jalousie.

Comme ils recevront probablement beaucoup de nouvelles choses, ce pourrait être un bon moment pour leur enseigner le partage. Demandez-leur de mettre de côté un jouet ou un jeu qu’ils n’utilisent plus qu’il pourrait remettre à un organisme de charité.