Eczéma : comment calmer les démangeaisons?

À l’approche de l’hiver et du temps froid, ceux et celles qui souffrent d’eczéma s’inquiètent de voir leur condition se détériorer.

Vous êtes du nombre? Ces quelques astuces devraient être en mesure de vous aider à mieux vivre avec ce trouble de l’épiderme.

1. Surveillez les symptômes

La peau des personnes souffrant d’eczéma n’exerce pas son rôle de barrière de manière efficace. La peau perd plus d’eau et laisse passer plus de substances irritantes. Ce faisant, la condition cause les symptômes suivants :

• démangeaisons;

• rougeurs;

• inflammation et irritation;

• sécheresse apparente.

Dans les cas plus graves, la condition peut parfois causer des infections bactériennes secondaires, des cloques et des fissures. Attention : les lésions, elles, sont directement liées au grattage, qui peut d’ailleurs se produire à votre insu durant la nuit.

2. Évitez les facteurs déclencheurs

Pour prévenir une poussée d’eczéma, il est primordial d’éviter, dans la mesure du possible, les facteurs déclencheurs comme le stress et les allergènes.

Évitez les produits ménagers (détergent à lessive, nettoyant tout usage) et d’articles de beauté (parfum, savon pour le corps) qui contiennent des produits chimiques. Favorisez ceux qui sont naturels et sans odeur.

Les tissus synthétiques comme le nylon et la viscose irritent votre peau lorsqu’ils entrent en contact avec elle. Optez plutôt pour des fibres naturelles comme le coton.

L’hiver, le chauffage assèche les maisons. Il est recommandé de maintenir un taux d’humidité de 40% à votre domicile. Un humidificateur est une option intéressante.

3. Hydratez-vous suffisamment

L’hydratation est la clé du traitement. Pour garder votre peau loin des sécheresses dues à l’eczéma, évitez d’abord de l’assécher inutilement. Les bains trop longs ou trop chauds ainsi que les savons très parfumés pourraient aggraver votre condition.



Appliquez une bonne couche de crème hydratante épaisse ou un onguent sur votre visage et sur votre corps votre peau deux fois par jour, après le bain et avant de vous exposer au froid. Enfin, sachez qu’une compresse humide pourrait soulager les inconforts d’une zone affectée.

4. Informez-vous sur les traitements disponibles en vente libre

Plusieurs produits hydratants sont disponibles sur les tablettes des pharmacies.

Recherchez les produits avec mention « hypoallergène » ou « pour peau sensible ».

Les produits topiques ne sont pas tous formulés de la même manière : gel, lotion, crème, onguent... Consultez ceux que la Société canadienne de l’eczéma recommande. Les crèmes et les lotions sont plus faciles à appliquer que les onguents, mais ces derniers sont généralement plus hydratants. Certains produits préviennent les poussées d’eczéma alors que d’autres les apaisent : pour mieux vous y retrouver, consultez votre pharmacien ou votre pharmacienne . Ce professionnel de la santé pourrait vous aider à choisir la gamme de produits qui vous convient le mieux.

Comme l’eczéma a une composante génétique. Il est donc possible que vos enfants en souffrent également. Si tel est le cas, parlez-en à un professionnel de la santé pour qu’il puisse vous conseiller adéquatement.

5. Au besoin, consultez

Il est possible que tous ces traitements ne suffisent pas à calmer vos poussées d’eczéma. Vous vous reconnaissez? Divers produits, crèmes, onguents et médicaments pourraient vous être prescrits pour soulager votre inconfort.

Cet hiver, ne laissez pas l’eczéma avoir le dessus sur votre qualité de vie! Consultez votre pharmacien ou votre pharmacienne pour vous informer sur les manièr es de prévenir et traiter votre condition.