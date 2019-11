La liberté, c’est ce que prône l’alimentation intuitive. À mille lieues des régimes restrictifs, cette approche propose de manger tous les aliments dont on a envie, à condition de respecter les limites de son corps. Fini, les calculs! Voici les 4 règles d’or de la mangeuse intuitive.

1. Ta faim, tu honoreras

C’est important de manger quand on a faim, sans quoi, on tombe facilement dans l’excès plus tard. Notre corps nous parle, il faut l’écouter : présence de gargouillis, sensation de vide, baisse d’énergie.

2. Ta satiété, tu écouteras

C’est important de savoir quand manger, mais aussi de savoir quand s’arrêter. Rappelons que ça prend 20 minutes à notre organisme pour reconnaître un signe de satiété. Encore une fois, notre corps a des limites et il faut l’écouter : disparition des signaux de la faim, diminution du goût ou de l’intérêt de l’aliment, augmentation du niveau d’énergie.

3. Tous les aliments, tu choisiras

En partant du principe qu’on arrête de manger quand on se sent rassasié, on mange de tout. Le but de l’alimentation intuitive est d’éviter la privation, il n’existe donc plus de « bons » ou de « mauvais » aliments. On s’amuse!

4. Avec les 5 sens, tu mangeras

Il est conseillé, pour commencer, d’utiliser un seul sens par repas, puis de passer à tous les sens simultanément.

Pour chaque sens, voici quelques pistes de réflexion :

Vue : est-ce que la présentation est colorée, jolie ou soignée?

Odorat : quelles sont les odeurs prédominantes? Est-ce que l’odeur est associée à un souvenir précis?

Ouïe : quels bruits font les aliments sous la dent? Est-ce que je choisis volontairement des aliments mous ou durs?

Toucher : quelles sont les textures associées à l’aliment que je touche (avec les mains ou la langue)?

Goût : est-ce que je prends le temps de goûter aux aliments ou je les avale tout rond? Ai-je une préférence pour une saveur (sucré, salé, acidulé)?