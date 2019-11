Mieux vivre avec l’eczéma

À l'arrivée de l'hiver, certains sont très heureux de pouvoir déjà jouer dehors, mais d’autres voient leurs problèmes de peau, comme l'eczéma, revenir en force. Comment mieux soigner votre peau? Sophie Marquis-Germain, pharmacienne, répond à nos questions

1. Qu'est-ce que l'eczéma?

L'eczéma, aussi appelée dermatite atopique, est un problème de peau fréquent qui peut affecter tant les adultes que les enfants et les bébés. Ce sont environ 10 à 15% des enfants qui en sont atteints en en Amérique du Nord et les symptômes apparaissent souvent entre l’âge de 2 et 6 mois. L’eczéma dit «chronique», quant à lui, se développe chez les enfants de moins de 5 ans. La bonne nouvelle? Un nourrisson ne sera pas nécessairement affecté toute sa vie et les poussées diminuent souvent avec l’âge. Il est toutefois essentiel de prendre en charge ce problème dès son apparition et la peau peut demeurer sensible toute la vie. Le secret pour bien vivre avec l’eczéma, c’est de prendre soin de sa peau au quotidien.

2. Les déclencheurs

Certains facteurs peuvent contribuer à aggraver l'eczéma. En voici quelques uns:

Les températures extrêmes (très chaud ou très froid)

La transpiration

L’air sec (souvent présent dans une maison chauffée l'hiver)

Les acariens, le pollen, la poussière et les poils d’animaux

Les produits parfumés (détergents à lessive, assouplissant, etc.)

Certains tissus (synthétiques ou en laine, par exemple)

Les émotions, comme le stress

3. Les bons gestes à poser

Après chaque douche ou bain, il est important d'hydrater votre peau, principalement les zones sensibles à l'eczéma.

Pour les bébés, certains autres bons gestes peuvent inclure

Faire prendre un bain tiède par jour de 5 à 10 minutes pour nettoyer la peau avec un savon doux hypoallergène

Après le bain, essuyer la peau en la tamponnant tout doucement avec une serviette, sans frotter.

Appliquer, immédiatement après le bain, une crème hydratante (qui contient de la céramide) sur la peau encore humide.

4. Les traitements possibles

Il est possible d'aller consulter notre pharmacien pour se faire évaluer et obtenir des conseils précis sur les irritants à éviter, les bonnes crèmes, les bons gestes à poser, et aussi, au besoin, se faire guider en ce qui concerne le traitement à la cortisone, qui permet de traiter la peau en période de crise. Ces traitements varient d’un patient à un autre. Dans les cas où une crise persiste, il faut consulter un médecin.

Pour en connaître davantage sur l’eczéma et l’eczéma du nourrisson, n’hésitez pas à consulter votre pharmacien propriétaire affilié à Familiprix, qui offre ce service de consultation. Pour plus d’informations, visitez le www.familiprix.com