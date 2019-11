Découvrez les secrets beauté d’Annie-Soleil Proteau

En collaboration avec

Notre chroniqueuse culturelle Annie-Soleil Proteau prend grand soin de sa peau comme de la prunelle de ses yeux.

Elle dévoile ses produits coups de cœur dont ceux de la compagnie Omy, une entreprise québécoise qui propose des produits 100 % véganes et hypoallergéniques.

Les secrets bien gardés de son teint radieux vous sont enfin dévoilés.

Quelle est ta routine beauté matinale ?

« La première chose que je fais le matin est de laver mon visage. La nuit, la peau se répare, se régénère et les hormones travaillent, alors il faut nettoyer tout ça ! J’utilise le gel Spectro depuis que je suis adolescente, ce produit m’avait été recommandé par un dermatologue.

Ensuite, je mets ma crème hydratante et mon écran solaire. Je l’applique aussi lors des journées nuageuses, car les rayons UV abîment la peau même quand il ne fait pas un soleil de plomb. »

Quelle est ta routine beauté du soir ?

« Je suis une folle du démaquillant ! D’ailleurs, les quelques fois où je m’endors maquillée sur un divan sans le vouloir, je me réveille en colère d’avoir sauté cette étape. Je sais, c’est intense mon affaire !

La raison de mon obsession : une peau propre vieillit moins vite. Les scientifiques le disent : il y a moins d’inflammations quand la peau est nettoyée. J’utilise les débarbouillettes Erase your face, qui sont très douces et lavables, sur lesquelles je mets une bonne quantité de démaquillant liquide. Puis, je nettoie mon visage et j’applique une crème hydratante de nuit.»

Ta peau nécessite-t-elle des soins particuliers ?

« Ma peau est très sensible et j’ai souvent eu des réactions allergiques quand j’utilisais de nouveaux produits. Dernièrement, j’ai découvert les produits véganes et conçus sur mesure de la compagnie québécoise Omy, et je les adore ! En effet, une simple visite sur leur site nous permet de faire une analyse de notre peau. Ensuite, les produits spécifiquement conçus pour vos besoins vous seront livrés à domicile.

J’utilise leur crème de jour à l’eau d’aquifère et celle de nuit qui renferme des céramides végétales. J’applique également le sérum hydratant et anti-âge. La combinaison de ses produits protège ma peau parfaitement. De plus, j’aime particulièrement l’odeur de mangue que j’ai choisie en créant mes produits. »

Quel est ton produit beauté chouchou pour le maquillage ?

« Mon rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Il n’assèche pas les lèvres et tient très longtemps, et son odeur sucrée donne quasiment envie de le croquer ! La maquilleuse Charlotte Tilbury a créé sa propre marque et elle s’inspire de ses clientes vedettes pour nommer ses couleurs. Mes préférées : Nude Kate (pour Kate Moss), Kim KW (pour Kim Kardashian) et Liv it up (pour Liv Tyler). Souvent, je mélange les trois ensembles pour créer ma propre teinte. »

La routine beauté du matin et du soir est essentielle, mais encore faut-il utiliser les produits qui conviennent à notre peau.

Comme Annie-Soleil, découvrez sans tarder quels produits vous conviennent le mieux en répondant au questionnaire SkinIA qui analyse et conseille selon vos besoins.