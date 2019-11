Essayez cette délicieuse recette SNAPIE! de Saumon miel et thé, présentée par SB cuisine.

SAUMON MIEL ET THÉ

Portions : 4 – Préparation : 20 minutes – Cuisson : 12 minutes

À voir aussi: Gnocchis au brocoli et lardons

Ingrédients

4 pavés de saumon

45 ml (3 c. à table) huile de canola

120 ml (8 c. à table) miel

30 ml (2 c. à table) thé noir

5 ml (1 c. à thé) sauce piquante Sambal Oelek ou Sriracha

45 ml (3 c. à table) graines de sésame

6 oignons verts, en segments larges

2 poivrons rouges, en lanières

16 tomates Cerise, coupées en 2

15 ml (1 c. à table) gingembre, haché

1 gousse d’ail, hachée

45 ml (3 c. à table) vinaigre de riz

30 ml (2 c. à table) huile de sésame

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites saisir le côté chair du saumon dans une partie de l'huile, 2 minutes.

ÉTAPE 3

Dans un bol, mélangez le miel, le thé, la sauce piquante, les graines de sésame.

ÉTAPE 4

Salez, poivrez et badigeonnez du mélange préparé, les pavés de saumon.

ÉTAPE 5

Sur une plaque allant au four et recouverte d'un tapis en silicone, déposez les pavées et laissez cuire au four 10 minutes.

ÉTAPE 6

Entre temps, dans une poêle chaude, faites sauter les oignons verts et les lanières de poivron dans le reste d'huile, 2 minutes.

ÉTAPE 7

Ajoutez les tomates, le gingembre, l’ail, le vinaigre de riz, l’huile de sésame, du sel et du poivre. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 8

Servez pour accompagner le saumon.