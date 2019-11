11 minichalets à louer au Québec cet hiver

Cabanes perchées dans les arbres, dômes transparents dans lesquels admirer les flocons, shacks de luxe pour décrocher du quotidien: les options de microchalets sont nombreuses dans notre belle et froide province! Pour profiter de l’hiver à fond cette année, rien de mieux que de prévoir un séjour en nature dans l’un d’entre eux.

Voici donc notre guide ultime des mini-hébergements, version hivernale! Vous y trouverez une foule d’options: des classiques, des nouveautés et quelques secrets bien gardés, tous ouverts 12 mois par année. Certains de ces hébergements sont tout équipés (lire: avec cuisinette et salle de bains), d'autres sont plus rustiques.

1. Les chalets-conteneurs, L’Anse-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les microchalets d'Édouard.com

Chez Les microchalets D’Édouard, dans le fjord du Saguenay, vous pouvez loger dans des microchalets originaux et de plus en plus populaires appelés «Coolbox», qui sont conçus à partir de conteneurs, et ce, par une entreprise du Lac-Saint-Jean. Situés tout près de la station de ski Mont-Édouard, les quatre microchalets d’Édouard sont mignons et tout équipés (cuisine, salle de bains, literie... et même poêle à fondue!).

Deux à quatre personnes / À partir de 125 $ par nuit

2. La loge scandinave, Canton de Stanstead, Cantons-de-l’Est

Site web Les Loges

Un spa nordique complet à même votre petit chalet scandinave: voilà ce qu’offre le nouveau site d’hébergement et de ressourcement en forêt Les Loges. Plus grande qu’une micromaison, votre loge comprendra un jacuzzi, un sauna sec, une chute d’eau froide sur la terrasse et un sauna à vapeur à l’eucalyptus à l’intérieur. Il y a aussi un foyer, bien sûr! Pour l’instant, le site ne compte qu’une seule unité, mais deux autres devraient ouvrir ce printemps.

Site web Les Loges

Jusqu’à deux personnes / À partir de 250 $ par nuit

3. La minimaison sur glace, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie

Vous connaissez le Flotel? C’est un petit hôtel construit à partir de conteneurs, situé directement dans la baie du lac Saint-François. Il flotte sur l'eau en été et repose sur la glace en hiver! Chacune des six chambres de l’établissement est comme une minimaison privée avec cuisinette, salle de bains et terrasse avec vue. Unique!

Deux à trois personnes / À partir de 99$

4. Les cabines Laö, Racine, Cantons-de-l’Est

«Une chambre d’hôtel entourée d’arbres et d’animaux sauvages»: voilà la description attrayante des nouvelles cabines écologiques et contemporaines du site Laö Cabines Nature, en location depuis l'été 2019. Six d’entre elles sont sur pilotis, deux sont sur roues. Elles sont dotées de toilettes à compost et certaines ont aussi des douches dites «rustiques». Jacuzzi sur le site!

Deux, quatre ou six personnes / À partir de 85$ (sur roues) ou 135$

5. Les Pignons des bois, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides

Envie de faire du «glamping» d'hiver? Le Camping du Domaine Lausanne est désormais ouvert à l'année, tant pour le camping régulier que pour le prêt-à-camper. Parmi vos options de cabanes à louer: les nouveaux et triangulaires «pignons des bois» (sans services, mais avec poêle à bois), accessibles uniquement à pied grâce à un sentier d'environ 1 km. Des tipis mi-toile, mi-bois, et des «tentes boréales» sont aussi en location tout l'hiver.

Jusqu’à six personnes / 126,11$ par nuit

6. Les repères scandinaves, Les Éboulements, Charlevoix

D’inspiration scandinave, les trois types de microchalets de Repère Boréal sont parfaits pour se coller en admirant les étoiles. Si vous voulez une expérience plus rustique, louez le Maïkan (sans salle de bains). Si vous voulez un peu plus de confort, optez pour le Shiship (toilette au compost) ou le Mashk (salle de bains). Peu importe votre choix, vous aurez tout ce qu'il faut pour cuisiner et dormir comme des marmottes, ainsi qu'un accès à la zone spa.

Jusqu’à quatre personnes / À partir de 199$

7. Le loft écologique, Sutton, Cantons-de-l’Est

Lits suspendus, bain sur roulettes, poteaux de pompier et roues ou vélos stationnaires générateurs d’électricité: les Zoobox de chez Vertendre sont originaux, en plus d’être tout équipés et 100% autonomes en énergie.

Quatre ou six personnes / De 130$ à 225$ par nuit, environ

8. Le dôme luxueux, Petite-Rivière-Saint-François, Charlevoix

Installés à flanc de montagne et équipés comme une véritable maison, les dômes de Dômes Charlevoix font rêver avec leur décor raffiné et leur petite terrasse avec jacuzzi privé. En plus, ils offrent des vues sublimes sur le fleuve.



Jusqu’à quatre personnes / À partir de 295$ par nuit

9. Le nid d’amour, Mont-Tremblant, Laurentides

Depuis l'été 2019, on peut passer la nuit dans l’un des romantiques dômes Love Nest du domaine Bel Air Tremblant. On offre un nid douillet apaisant avec salle de bains complète, lit king, cuisinette et jacuzzi privé extérieur. Qui dit mieux?

Deux personnes / À partir de 210$ par nuit

10. Les refuges perchés, Mont-Tremblant, Laurentides

Envie d’un séjour de «glamping» dans les Laurentides? Les belles cabanes dans les arbres des Refuges Perchés sont construites à la main, au bord d’un lac, dans une forêt tranquille dans laquelle on circule seulement à pied. Il y en a 10 (dont une yourte en bois) parmi lesquelles vous pourrez choisir.



Quatre ou six personnes / À partir de 109$ par nuit

11. Le pod au spa, Mandeville, Lanaudière

On peut désormais vivre l’expérience du «pod» au spa nordique Natur’eau. Passez la journée dans les saunas et les bains chauds, puis allez poursuivre la relaxation dans votre petit refuge pointu tout équipé (avec salle de bains et cuisine).

Deux personnes / À partir de 119$