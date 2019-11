8 aubaines du Black Friday pour les auditeurs de Salut, bonjour

Tout comme les membres de l’équipe, les auditeurs de Salut, bonjour doivent se lever aux aurores. On a déniché les 10 meilleures offres mode et beauté du Black Friday pour les lève-tôt!

1. Réveille-matin, La Source

Soyez reconnaissants pour la nouvelle journée qui commence! Comme vous vous levez tôt, vous aurez le temps d'accomplir toutes vos tâches. Jusqu'au 1er décembre, La Source propose jusqu'à 50% de rabais sur ses produits.

2. Pyjama, Gap

Il n’y a rien de tel que de se réveiller d’une longue nuit de sommeil dans un pyjama confortable en flanelle. Gap offre 50% sur tout avec le code promotionnel BLKFRIDAY durant le vendredi noir.

3. Peignoire, Joe Fresh

Les plus frileux vont adorer se blottir dans un épais peignoir, en buvant une tasse de café noire. Joe Fresh offre 40% de rabais sur ses vêtements de nuit. De plus, la compagnie offre 10% à l'achat de n'importe quel item, 20% à l'achat de deux, 30% à l'achat de trois et 40% à l'achat de quatre.

4. Nettoyant pour le visage, Biotherm

Le premier réflexe à avoir le matin est de nettoyer son visage en profondeur puis d’appliquer une crème hydratante. Biotherm offre 15% de rabais sur tous les produits de son site et jusqu’à 25% de rabais sur tout achat de 200$ et plus.

Le petit plus? Ce beurre de lèvres , qui viendra adoucir et réparer vos gerçures.

5. BB crème , Vichy

Après avoir nettoyé votre visage, la seconde étape à effectuer est d'appliquer une BB crème, qui donnera de l'éclat à votre visage. Vichy Canada offre 25% de rabais sur tous les produits et... un panier cadeau de 9 items avec tout achat de 75$ et plus.

6. Une montre, Guess

Si vous vous levez tôt, vous savez que chaque minute est comptée. Le respect de votre routine est primordial, c’est pourquoi vous devez enfiler votre montre dès votre réveil. Guess offre de 30 à 60% de rabais sur tous ses accessoires et vêtements, en plus de proposer la livraison gratuite.

7. Un pull, Frank and Oak

Les matinées plus fraîches nous oblige à nous blottir dans un épais pull. Peut-être qu’avec un ce si joli morceau aurez-vous envie de le garder toute la journée ? Frank and Oak vous offre 30% sur tous ses produits avec le code promotionnel BF30.

8. Machine à café Nespresso, Amazon

Un double espresso, s'il vous plait! Amazon vous offre cette machine à café à 38% de rabais. Visitez Amazon pour d'autres aubaines.