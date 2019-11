10 destinations rêvées sur mesure pour vous

En collaboration avec

Faites de votre vie un rêve et de votre rêve, une réalité : c’est ce qu’Antoine de Saint-Exupéry vous aurait dit.

Que ce rêve soit petit ou grand, l’important c’est de se l’imaginer. Qui sait, peut-être qu’une de ces 10 destinations voyage deviendront vôtre?

À cet effet, Loto-Québec a bien compris la nuance entre une simple escapade et la grande expérience de luxe en offrant un nouveau billet à gratter qui offre la chance de remporter cinq voyages inoubliables.





L’épicurien aimera la Toscane

Un voyage au cœur de l’Italie saura certainement satisfaire les papilles gustatives des plus grands épicuriens, surtout si ce voyage comprend une dégustation de vins, une chasse aux truffes et des cours de cuisine. Il se pourrait qu’après avoir gouté aux richesses de la Toscane, plus jamais vous ne humiez votre sauce tomate de la même façon.



L'explorateur aimera l’île de Fogo

Personne ne met les pieds à Fogo par hasard. Située au large de Terre-Neuve, l’île est considérée comme l’un des endroits les plus éloignés de l’Amérique du Nord. Elle est accessible par hélicoptère ou bateau seulement. Dépaysé, vous dites? Offrant sept saisons bien distinctes, vous saurez vous émerveiller devant les paysages qu’offre chacune d’elles. Avec ses glaciers bleutés, l’île de Fogo vous en mettra plein la vue.

Le mélomane aimera l’Islande

Chaque cliché que vous prendrez en Islande sera digne d’une carte postale. Chaque recoin de cette île relève de la fascination. Ce qui charme le plus, c’est son solstice d’été durant lequel le soleil ne prend pas de pause, et ce, durant quatre jours consécutifs. Pendant cette période lumineuse, Reykjavik, la capitale, accueille un festival de musique d’envergure. C’est l’occasion de vivre une expérience musicale immersive et déjantée entouré de paysages idylliques.

Le sentimental aimera l’Argentine

Le simple fait de prononcer son nom nous invite à la romance. L’Argentine connue pour ses riches vignobles et ses forêts luxuriantes, mérite qu’on s’y attarde posément. Que ce soit pour ses dégustations de vin bien corsé ou pour découvrir ses danses sensuelles, ce bijou de l’Amérique du Sud saura piquer votre curiosité et satisfaire vos envies de dépaysement.

L’aventurier aimera le Kenya

Êtes-vous friands des excursions périlleuses ? Un voyage en Afrique de l’Est s’impose entre autres pour ses animaux majestueux et la culture locale. Les Kenyans se feront un plaisir de vous accueillir à bras ouverts pour vous partager culture et savoir qui guident leur quotidien. Une immersion rythmée qui changera votre vie.

Le romantique aimera la Grèce

D’un bleu infini, les eaux qui bercent les îles Grecques frappent l’imaginaire de tous ceux qui s’y aventurent. Vous êtes maintenant avertis. Une croisière entre les 6 000 îles dans la Méditerranée vous fera oublier les tracas du quotidien. En plus des paysages éblouissants, la Grèce vous comblera grâce à ses plats exquis de fruits de mer.



L’indécis aimera l’Europe

Parce que l’Europe est d’une richesse infinie, ceux qui ne peuvent arrêter leur choix sur une seule destination la choisiront sans hésiter. Que ce soit pour boire des bulles en Champagne ou pour déguster un goûter chocolaté en Belgique, le Vieux-Continent peut vous satisfaire selon vos envies, en un temps trois mouvements.



L’historien aimera le Machu Picchu

Il y a près de sept siècles, l’Empire inca s’est installé dans la région du Machu Picchu, y laissant une trace indélébile. Cette civilisation a beaucoup à vous apprendre, surtout si vous décidez de vous y abandonner en randonnée ou en camping. En côtoyant l’histoire de ce peuple et les richesses du Pérou, vous en apprendrez sûrement sur vous aussi.



L’amateur de football aimera les États-Unis

Pour les passionnés de football américain, il y existe un voyage tout indiqué pour vous. Que diriez-vous d’assister en direct au spectacle sportif de l’année ? Imaginez partager des moments privilégiés avec des joueurs renommés lors de repas privés et d’événements spéciaux. Dans quelques années, vous raconterez à tout le monde votre incroyable expérience dans les coulisses du Super Bowl.

Le sportif aimera Hawaii

Considérée comme le berceau du surf, l’île d’Oahu, à Hawaii, regorge d’activités aquatiques : la motomarine, la planche à pagaie, le ski nautique et la plongée. Affrontez sur votre planche les vagues les plus impressionnantes au monde ou découvrez doucement en plongée le paradis sous mer qu’offre cette région unique. Prenez garde puisque la beauté de ses volcans et la limpidité de ses eaux pourraient vous convaincre de ne jamais remettre les pieds au Québec...

