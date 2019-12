Déstabilisez votre palais avec ces 3 vins méconnus!

Suggestions de Philippe Lapeyrie!

1- Un différent, éclectique et délicieux blanc catalan fait du cépage zarel-lo!

Penedès 2018

2CV - Sumarroca

Catalogne - Espagne

Code: 14160742

Prix: 19,50 $

Disponibilités: 100 succursales en province.

Servir à 10-11 degrés Celsius

Croque-monsieur, entrée de saumon fumé, chaudrée de palourdes...

Quelle belle révélation que ce blanc ibérique! Il offre de séduisants parfums, une texture sphérique et enveloppante ainsi qu'une fraîcheur hyper désaltérante en bouche. C'est bio, vendangé à la main, sans ajout de souffre... Bref, du beau boulot, du bon vino! Ça pourrait se conserver encore 3 voire 4 ans en cave.

2- Un fin, caressant et soyeux rouge jurassien élaboré à partir de poulsard!

Arbois 2017

Les Parelles - Juravinum

Jura - France

Code: 12549164

Prix: 21,50 $

Disponibilités: 105 succursales en province

Servir à 15 degrés Celsius

Terrines, saucissons, boudin noir...

Vous ne connaissez pas le cépage poulsard? Découvrez-le en goûtant celui-ci! Si vous aimez les rouges fins, élégants, peu tanniques, souples et rafraîchissants, vous succomberez au charme immédiat de ce flacon du Jura qui est une petite région viticole à l'est de la France. Digeste, frais, facile et sans aucune trace de maquillage technologique. Tirez-lui le bouchon dans les 2 années à venir pour bien en profiter.

3- Un déstabilisant, original et pour le moins surprenant vin grec issu de xinomavro!

Naoussa 2016

Damascenos - Vaeni Naoussa

Macédoine - Grèce

Code: 14198943

Prix: 23,60 $

Disponibilités: 110 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Poulet entier barbecue, mets chinois...

On retrouve de plus en plus d'épatants rouges grecs qui sont faits de l'indigène cépage xinomavro sur nos tablettes. C'est d'ailleurs la variété de raisin «vedette» de l'appellation Naoussa en Macédoine au nord de ce merveilleux pays. Celui que je salue ici offre des notes d'épices, de prune, de figue... Rien n'accroche, rien n'est encombrant en bouche et la fraîcheur est au rendez-vous. Les plus patients pourront l'oublier encore 6-7 ans dans leur réserve.