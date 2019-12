Tagliatelles de bœuf braisé, sauce au parmesan et prosciutto

Une recette signée Mathieu Cloutier!

Préparation : 15 minutes

Pré-cuisson : 3 heures

Cuisson : 30 minutes

Portions : 8

Ingrédients

1 kg de palette de boeuf

3 carottes parées

2 oignons parés

1 pied de céleri

2 gousses d’ail

1 branche de romarin

3 litres de fond de veau

Pâte (tagliatelle) :

2 paquets de 250g de tagliatelle

Eau

Sel

Garniture :

1 botte Kale blanchie

2 Poivrons rouges parée

2 casseaux de Champignons blancs

1 oignons jaunes parés et émincé

8 tranches de prosciutto

250 g de parmesan

Méthode

Boeuf braisé :

- Préchauffer le four à 375F.

- Dans une poêle, assaisonner et saisir le bœuf de chaque côté. Dans un contenant pouvant aller au four, mettre les carottes, le céleri et les oignons coupés grossièrement. Ajouter l’ail et le romarin. Couvrir de fond et enfourner 3h à 375F.

Pâtes :

- Blanchir les pâtes à l’eau bouillante salée pendant 5 minutes. Refroidir avec l’huile d’olive.

- Émincer le prosciutto. Dans une poêle chaude, faire revenir les champignons et l’oignon. Ajouter les poivrons et le kale. Cuire 2 minutes. Déglacer avec le fond de veau (jus de cuisson de bœuf). Ajouter les pâtes, cuire 1 minute. Lier la sauce au parmesan et servir.