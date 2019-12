8 raisons convaincantes de boire plus de thé et moins de café

Plus les journées se raccourcissent, plus on a l’impression que notre énergie est en chute libre. Pour y remédier, on boit une tasse de café noir de plus. Si on la remplaçait par une tasse de thé, qu’est-ce que ça donnerait? On vous lance le défi d'essayer!

• À lire aussi: 21 trucs surprenants pour venir à bout du stress

1. Le sommeil sera plus profond.

Comme le thé contient moins de caféine que le café, vous vous sentirez moins agités lorsque viendra le temps de vous assoupir.

2. Les dents seront plus blanches.

C’est connu, le café a cette mauvaise tendance à tacher les dents. En buvant du thé blanc ou vert, le blanc de vos dents devrait être plus étincelant.

3. L’hydratation du corps sera optimale.

La caféine devient diurétique si vous consommez plus de deux tasses de café filtre par jour. Vous serez donc contraint à boire plus d'eau pour pallier cette déshydratation.

4. Le coeur sera en meilleure santé.

Les vertus de certains thés aideraient à réduire l’oxydation du mauvais cholestérol et ainsi, réduire le risque d’avoir des maladies cardiovasculaires.

5. Les maladies seront moins fréquentes.

Le thé vert , tout particulièrement, est riche en antioxydants, ce qui aide à prévenir de nombreuses maladies.

6. La concentration est augmentée.

Le thé matcha agit différemment sur l’esprit que la caféine. Il est reconnu pour augmenter l’endurance physique et mentale.

7. Les avantages sont prolongés.

Toujours dans le cas du thé matcha , les effets stimulants sont plus diffus. Ils peuvent durer de 4h à 6h, contrairement au café.

8. La perte de poids est stimulée.

Les catéchines, contenu dans le thé, pourraient entraîner une légère diminution du poids, en stimulant le métabolisme.