5 initiatives généreuses au Québec

À quelques jours de Noël, on célèbre le don de soi. Comme le 3 décembre est la Journée mondiale de la générosité, on en profite pour mettre de l’avant 5 initiatives qui prônent le partage.

• À lire aussi: 20 bonnes actions qui font du bien à l’âme

Pour les personnes âgées

L’organisme Petit frère apporte un peu de réconfort aux personnes âgées qui souffrent d’isolement. Au Québec, des milliers de personnes sont oubliés. Les bénévoles pourront, en fonction de leurs forces, être amenés à tisser des liens durables avec une personne aînée ou effectuer des tâches administratives.

Pour les animaux

La fondation Béa oeuvre partout au Québec pour le bien-être des animaux de compagnie afin que ceux-ci puissent bénéficier d’une vie équilibrée et qu’ils reçoivent des soins adaptés. Principalement, les services passent par l’éducation des bons comportements à employer auprès des animaux.

Pour les femmes itinérantes

La mission Old Brewery se positionne comme la plus importante ressource pour les femmes sans-abri au Canada. Le pavillon, situé à Montréal, offre plusieurs programmes d’accompagnement et ressources essentielles aux femmes dans le besoin. Avec l'hiver qui approche à grands pas, cette initiative est d'autant plus importante.

Pour les jeunes étudiants

REVDEC est un organisme communautaire qui vise à lutter contre le décrochage scolaire dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, et ce, depuis 1985. Il est possible de s’impliquer en faisant un don ou en faisant du soutien scolaire et de l’animation d’atelier.

Pour les personnes vulnérables

La banque alimentaire du Québec répond à 1,9 million de demandes par mois grâce à ses 19 moissons partout au Québec. En cette période de réjouissance, il n’y a rien de tel que de donner un coup de pouce à ceux qui ont faim.