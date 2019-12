5 plantes qui favorisent la digestion

Excès, vous avez dit? Soupers copieux et collations riches, boissons aromatisée : tous les ingrédients sont réunis pour avoir des douleurs abdominales. Voici les 5 plantes, qui donneront un coup de pouce à votre estomac endolori.

Le fenouil

Principalement cultivé dans le bassin de la méditerranée, le fenouil n’a pas qu’une odeur aromatique agréable. En effet, ses vertus favorisent la santé digestive. Cette plante est aussi intéressante pour ses propriétés antispasmodiques, qui peuvent lutter contre les douleurs et les spasmes. Certaines études ont révélé que le fenouil peut même calmer les coliques des nourrissons. S’il est consommé principalement sous forme de tisane, il vaut mieux l’éviter quelques heures avant d’aller au lit, car il peut tenir éveiller.

La menthe poivrée

Véritable plante d’exception, la menthe poivrée est, plus que jamais, utilisée pour ses vertus digestives. Tout comme le fenouil, elle soulage les spasmes intestinaux, mais en plus elle stimule la production de bile, traite les syndromes du côlon irritable et soulage les nausées et vomissements. Si on la consomme souvent sous forme de tisane, la menthe poivrée peut aussi être utilisée sous forme d’huile essentielle.

Le chardon-marie

Le chardon-marie a des qualités remarquables, notamment pour la protection du foie et de la vésicule biliaire. Cette plante agiera contre les effets des toxines naturelles et synthétiques, comme l’alcool et les médicaments. C’est une substance active de la plante, appelée la silymarine, qui procure ces effets thérapeutiques.

Le curcuma

Si on retrouve principalement le curcuma dans la cuisine indienne, c’est sûrement en raison de ses saveurs, mais aussi en raison de ses vertus digestives. En effet, il contribue à soulager les symptômes de la dyspepsie et à traiter les ulcères gastroduodénaux. Il a longtemps été utilisé en médecine traditionnelle pour favoriser la sécrétion de la vésicule biliaire.

Le radis noir

Si le radis noir a déjà été considéré comme une mauvaise herbe, aujourd’hui il contribue à la santé digestive de façon remarquable. Il contient des vitamines et minéraux essentiels pour nettoyer le foie, diminuer le taux de cholestérol et stimuler l’appétit. Le jus de radis noir est un indispensable après les fêtes!