7 aliments coupe-faim santé

Au réveillon, on mange beaucoup (trop). Il se peut que le lendemain, notre estomac ait besoin de prendre une petite pause de cette surabondance alimentaire. Voici 7 aliments santé, qui vont vous rassasier.

L’avocat

Cet aliment est riche en matière grasse, ce qui procure une sensation de satiété. Selon une étude, ce fruit somptueux peut rassasier entre 3 à 6 heures. Fini, les fringales de croustilles après le dîner.

L’orge

L’orge, qu’elle soit entière ou en farine, procure un sentiment de satiété plus élevée que du pain blanc à base de blé, et ce, une heure et demie après avoir été consommée. Cette céréale ancienne est donc un excellent coupe-faim.

L’agrume

Que ce soit une orange, une clémentine, un citron ou un pamplemousse, les agrumes ont la réputation de couper la faim. La vitamine C, contenue en grande quantité dans les agrumes, aide a régulariser l’appétit.

La pomme

La pomme rouge, comme elle est très riche en pectine, est un coupe-faim naturel. Une fois consommée, la pectine va gonfler dans l’estomac et ainsi, apporter un sentiment de satiété.

Le pois chiche

Grillé ou en purée, le pois chiche réduit l’appétit. Si elles sont riches en glucides, les légumineuses ont l’avantage d’être pourvues de sucres lents.

Le konjac

Très efficaces, les pâtes de konjac méritent d’être connues (et reconnues). En plus d’être riche en fibres et faible en calories, le konjac va agir comme un puissant coupe-faim puisqu’il a la faculté de gonfler dans l’estomac.

L’ananas

La bromélaïne est présente dans ce fruit sucré. Cette enzyme digestive va agir comme anti-inflammatoire, en plus d’éliminer les tissus graisseux.