7 conseils pour préparer son premier voyage tout inclus

Vous en serez bientôt à votre premier «voyage dans le Sud»? Vous n’avez jamais réservé de forfait tout inclus et vous ne savez pas trop par où commencer? Trouver une perle rare dans une agence de voyages est évidemment une excellente idée. Mais que vous réserviez par vous-même ou que vous fassiez affaire avec un(e) professionnel(le), il est utile de connaître ces quelques règles de base.

1. Faire un budget réaliste.

Vous avez analysé vos finances et établi votre budget de voyage? Parfait. Maintenant, n’oubliez pas que les forfaits «tout inclus» comprennent les vols, l’hébergement, la nourriture et l’alcool, mais pas toutes les dépenses supplémentaires comme l’assurance voyage, les pourboires, les excursions, vos déplacements vers l’aéroport, etc.

2. Le prix, la nourriture ou la plage?

On rêve tous de trouver un hôtel pas cher (même à Noël), où on mange comme des rois, où le service est impeccable, où le décor est au goût du jour, où les chambres sont immaculées, où il n’y a aucune algue et où il ne pleut jamais. Malheureusement, c’est impossible! Lesquels de ces critères sont prioritaires pour vous? Que la nourriture soit variée? Que le sable ressemble à du sucre en poudre? Que le prix soit très bas? Une fois vos priorités fixées, la recherche sera beaucoup plus facile et le voyage plus satisfaisant.

3. Bien choisir le type d’hôtel.

Il existe tant de types d’établissements hôteliers dans les destinations populaires des Caraïbes! Voyagez-vous avec des jeunes enfants? Avec votre chéri(e)? Entre amis? En solo? Choisissez en conséquence: il existe des hôtels pour adultes seulement, des hôtels avec des clubs pour enfants ou adolescents, des endroits (ou forfaits) où les voyageurs seuls ne paient pas de surplus, etc.

4. Maximiser vos chances de trouver de bons prix.

Acheter un voyage longtemps d’avance permet très souvent de profiter de meilleurs tarifs, notamment avec les promotions «réservez tôt» des voyagistes (Transat, Sunwing, etc.) ou les sites de réservations (Voyages à rabais, Expedia, etc.). Les réservations de dernière minute peuvent aussi permettre de dénicher de belles aubaines, mais il faut être très flexible: sur les dates, sur la destination, sur l’hôtel... Si ce n’est pas votre cas, vous pourriez être déçus.

Sans surprise, les prix sont plus élevés durant les périodes «de pointe» comme les vacances des Fêtes ou la relâche scolaire. Voyager en dehors de ces moments de l’année est plus avantageux.

5. Vérifier la météo.

Côté météo, il y a des saisons plus favorables que d’autres pour voyager dans les Caraïbes. Certaines destinations sont un peu plus fraîches durant le temps de Fêtes, comme Cuba par exemple, alors que presque toutes les Caraïbes sont plus à risque de mauvais temps durant la saison des ouragans, de juin à novembre. Faites vos recherches avant d’appuyer sur le bouton «réserver».

6. Passer chez le médecin.

Avant de partir en voyage, consultez votre médecin ou une clinique spécialisée en santé-voyage. Mettez à jour vos vaccins de base s’ils ne le sont pas (tétanos, hépatite B, etc.) et demandez conseil à votre spécialiste de la santé pour les autres immunisations ou médicaments préventifs suggérés en fonction de votre destination (diarrhée du voyage, choléra, etc.).

7. Ne pas oublier l’assurance.

En voyage, un simple pépin de santé peut vous faire perdre BEAUCOUP d’argent. Il est impératif de souscrire une assurance voyage avant de partir et/ou de vérifier si sa carte de crédit offre ce type de protection. Évaluez également si vous avez besoin d’une assurance annulation ou interruption de voyage en extra. Si vous réservez avec un(e) agent(e) de voyages (possédant un permis), vous bénéficiez de la protection du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, qui vous couvrira automatiquement en cas de service non rendu ou de catastrophe naturelle. Sinon, vérifiez ce qu’offre votre fournisseur de services à ce sujet.