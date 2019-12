Astrologie : quel membre de Salut bonjour est votre alter ego selon votre signe

Parfois ils nous font rire ; d’autres fois, réfléchir. L’équipe de Salut bonjour égaye nos matinées par leur personnalité pétillante et leur caractère enjoué. Peut-être auriez-vous plus d’affinités avec Georges Pothier qu’avec Stéphanie Villeneuve? Pour en avoir le cœur net, voyez les compatibilités de vos signes astrologiques avec ceux de nos chroniqueurs.

Vous êtes CAPRICORNE

Vous possédez un grand sens de la loyauté. Vous êtes autant fidèle à vos amis qu’à vos valeurs. Parmi les choses qui vous tiennent à cœur : la discipline et le travail bien exécuté. C’est sûrement ce qui explique votre nature analytique et cartésienne. Un peu comme vous les perfectionnistes que sont les vierges vont observer et analyser longuement une situation avant d’agir.

Votre meilleure alliée est Geneviève Hébert Dumont (Vierge)

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Vous êtes VERSEAU

Plutôt anticonformiste et original, vous aimez créer vos propres repères. Pour ce faire, vous avez besoin d’une grande liberté de mouvements. En échange, vous savez vous adapter à toutes sortes de situations. Les gémeaux sont les électrons les plus libres du zodiaque. Même s’ils peuvent être imprévisibles, ils ont soif d’aventures, tout comme vous.

Votre meilleur allié est Vincent Dessureault (Gémeau)

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Vous êtes POISSON

Votre générosité n’a aucune limite. Vous donnez sans compter, sûrement en raison de votre tempérament sensible et fragile. Vous devez donc choisir minutieusement les gens qui vous entourent, ceux qui ne profiteront pas de cette grande empathie à votre détriment. Les Capricornes, toujours stables et fidèles, n’oseront jamais tirer profit de votre âme généreuse.

Votre meilleure alliée est Annie-Soleil Proteau (Capricorne)

Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

Vous êtes BÉLIER

Très extraverti, vous avez une personnalité bouillante. Entêté et quelque peu impatient, vous préférez agir plutôt que réfléchir. Les décisions et les sorties sur un coup de tête, ça vous connaît... et vous plaît! Comme les Gémeaux sont curieux et ouverts d’esprit, ils sont toujours prêts pour une nouvelle aventure. Ils ont aussi tendance à s’adapter facilement.

Votre meilleur allié est Alexandre Dubé (Gémeaux)

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Vous êtes TAUREAU

La stabilité, elle vous est très chère, mes amis Taureaux. Vous aspirez à construire des relations et des situations durables. Si vous êtes si compatible avec le Poisson, c’est que tous deux vous vous complétez. Le premier est un signe de terre, qui a besoin d’idées concrètes pour avancer, alors que le second est un signe d’eau, qui peut être très à l’aise avec les idées rêveuses. Là où vous vous rejoignez, c’est dans la créativité et l’amour pour les arts.

Votre meilleur allié est Patrick Benoît (Poisson)

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Vous êtes GÉMEAUX

En plus d’être volatile et imprévisible, vous êtes friand des longues discussions. Vous aimez réinventer le monde... à votre façon, bien entendu. Tout aussi sociable que vous, les Balances aiment les sujets intellectuels et profonds. Ensemble, vous n’avez pas peur de vous intégrer dans un nouveau cercle d’amis. Vous seriez de parfaits partenaires de soirées autour du feu!

Votre meilleur allié est Mathieu Roy (Balance)

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Vous êtes CANCER

La sensibilité est probablement la qualité qui vous caractérise le mieux. Intuitif, vous êtes très à l’écoute de vous-mêmes. On vous aime surtout pour votre douceur face à la vie. Vous êtes de nature réservée - peut-être même timide - ce qui explique peut-être pourquoi votre famille est ce que vous avez de plus précieux. Qui de mieux qu’un Cancer pour être en mesure de comprendre toute la sensibilité d’un autre Cancer?

Votre meilleure alliée est Sabrina Cournoyer (Cancer)

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Vous êtes LION

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que vous êtes une personne flamboyante, qui aime être sous le projecteur. Votre personnalité vous le rend souvent bien : elle est si pétillante que vous attirez les regards, partout où vous passez. Vous verrez, vous serez sur la même longueur d’onde que les Sagittaires, qui ont une personnalité rayonnante. Vous allez aimer, de cet éternel optimiste, sa gaieté.

Votre meilleur allié est Georges Pothier (Sagittaire)

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Vous êtes VIERGE

L’expression « tourner sa langue sept fois avant de parler » est tout indiquée pour vous. Vous aimez réfléchir avant de parler et surtout, agir. Vous êtes des êtres analytiques, qui préfèrent peser les pours et les contres d’une situation. Pointilleux, vous êtes un perfectionniste qui, forcément, peut être exigeant. Un Capricorne pourrait, grâce à son sens de l’organisation, remplir vos exigences.

Votre meilleure alliée est Annie-Soleil Proteau (Capricorne)

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Vous êtes BALANCE

Si vous êtes une Balance, vous êtes un être sophistiqué, qui aime les belles choses. Vous êtes constamment branchés sur le nouveaux restaurant à essayer et l’exposition à visiter au Musée. Le lion, fier, partage votre raffinement et votre grande curiosité.

Votre meilleur allié est Gino Chouinard (Lion)

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Vous êtes SCORPION

En tant que Scorpion, vous êtes le meilleur ami qu’on puisse avoir. Vous êtes capables d’une grande discrétion lorsque vient le temps de garder un secret, aussi banal soit-il. Qui plus est, vous avez une oreille attentive. Loyal en amitié comme en amour, le Poisson pourra être un très grand ami pour vous.

Votre meilleur allié est Patrick Benoit (Poisson)

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Vous êtes SAGITTAIRE

Véritable boutentrain, vous avez de l’énergie à revendre! Votre optimisme est contagieux, si bien que vous êtes le premier à remonter le moral aux troupes lorsque nécessaire. Une petite blague par ci, une tape dans le dos par là. L'entrain et le dynamisme du Lion sauront certainement assouvir vos envies de conquérir le monde. Vous seriez de parfaits complices!

Votre meilleure alliée est Ève-Marie Lortie (Lion)