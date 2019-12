4 bons magnums pour le temps des Fêtes et suggestions cadeaux

Des suggestions de Philippe Lapeyrie!

1- Chablis 2016

Bourgogne - France

La Sereine - La Chablisienne

Code: 13940069

Prix: 48,50 $ (1,5 litre)

Disponibilités: 95 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Canapés, huitres, salades, sushis...

Ce ravissant Chablis est d'une pureté et d'une efficacité exemplaire année après année! Un chardonnay qui est pur, tendu, minéral, aguicheur, nerveux, bien «all dente» et sans flafla technologique. Il sera aussi habile en guise d'apéro que sur des entrées froides en début de repas. Un flacon de 1,5 litre qui pourra tenir encore aisément 3 ou 4 ans en cave.

2- Chianti Rufina Riserva 2015

Castello di Nipozzano - Frescobaldi

Toscane - Italie

Code: 13056927

Prix: 41,20 $ (1,5 litre)

Disponibilités: 125 succursales en province

Servir à 17 degrés Celsius

Des plats en sauce tomate, de nombreux plats végétariens...

Ce Chianti de la réputée famille Frescobaldi charme, épate et satisfait de nombreux palais depuis belle lurette au Québec. On aime ses envoutants aromes, sa bouche qui est savoureuse ainsi que sa fraîcheur qui le rend facile à boire et vachement digeste. Les plus patients pourront le laisser dormir encore 4-5 ans dans leur réserve personnelle.

3- Cahors 2018

Tradition - Château de Gaudou

Sud-Ouest - France

Code: 13057022

Prix: 30,95 $ (1,5 litre)

Disponibilités: 195 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins 30-40 minutes en carafe.

Tourtière, ragoût, cassoulet...

Un magnum de rouge de cette qualité à seulement 30$ la bouteille, ça ne court pas les «tablettes» les amis! Il est coloré, passablement parfumé et une généreuse masse de fruit est au rendez-vous. Rien de trop imposant ni de trop tannique comme certains de ses «collègues» de la même appellation... Un Cahors qui tiendra encore de 8 à 10 ans dans votre cellier ou votre cave à vin.

4- Cabernet Sauvignon 2017

La Mascota

Mendoza - Argentine

Code: 13837601

Prix: 30,70 $ (1,5 litre)

Disponibilités: 240 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Des viandes grillées, relevées, goûteuses et/ou saignantes.

Passez en mode structure et gourmandise avec ce «king cab» sud-américain! Vous ferez plaisir aux amateurs de rouges engageants, pleins, fournis, modernes et gourmands qui possèdent des saveurs affirmées avec cette cuvée d'Argentine! On ne tombe toutefois pas dans le «balaise» ni le «too much»! À boire dans les 3-4 années à venir.