3 bonnes bières de Noël

Les suggestions de Sylvain Bouchard, sommelier en bière pour la brasserie Unibroue.

À voir aussi : 3 bonnes bières pour l’automne

Brassées en octobre avec l’arrivée des nouvelles récoltes, elles sont à maturité quand arrive Noël. Elles sont souvent plus costaudes et fortes que les autres bières d’un même brasseur et parfaites pour affronter le début des rigueurs de l’hiver. Les versions qu’offrent la plupart des brasseurs québécois sont habituellement influencées par la tradition belge des bières de Noël et se présentent donc rehaussées des épices traditionnellement associées à ce temps de l’année : girofle, muscade, cannelle, gingembre, anis, orange...

1- Bière #1 – une bière qui rappelle le champagne

Quand vient le temps de célébrer une occasion spéciale, le champagne est souvent l’alcool qui sera favorisé. Il est synonyme de raffinement, de luxe et de moment important à souligner. Mais que diriez-vous d’une bière qui rappelle le champagne? Quelques brasseurs nous offrent des bières fermentées avec des levures de champagne qui flirtent avec la couleur, la texture et le goût du précieux liquide. Idéal pour faire changement et surprendre les convives.

Cuvée Darling, Gainsbourg, Gatineau, Québec

8 % alc./vol.

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

Avec sa belle couleur blond doré et son effervescence vive, le rapprochement avec le champagne est immédiat. Au nez, on sent le malt pale un peu sucré et fruité. Les houblons nous amènent des notes de citron et de fleur. En bouche, le sucre des céréales vient nous saluer en premier suivi par des notes d’agrumes citronnés. Ces notes fruitées sont accentuées par la levure qui appuie un caractère acidulé et vineux. La finale est sèche sur un fond de goût de miel.

2- Bière #2 – une bière québécoise avec des inspirations belges

Unibroue, la brasserie québécoise la plus «belge» dans l’élaboration de ses recettes, fait honneur encore cette année à la tradition des bières de Noël et d’hiver avec cette interprétation.

La Résolution, Unibroue, Chambly, Québec

10 % alc./vol.

Servir à 10-12 degrés Celsius

Accorder à une tourtière (pâté à la viande), un cheddar vieilli

Vous succomberez rapidement devant cette belle grande brune. Elle présente un côté malté de caramel, de toffy et de chocolat typique des bières de Noël combiné au goût des épices classiques que sont le girofle, le gingembre, la cannelle et la muscade. Dès que vous la humez, ce sont les notes de caramel et de pain d’épice qui viennent vous saluer, suivi de l’odeur sucré d’un fruit confit. C’est rond, c’est chaud, c’est ample et c’est traitre, car la bière affiche un 10% d’alcool. C’est la meilleure Résolution à prendre le premier janvier!

3- Bière #3 – une bière qui rappelle le gâteau au pain d’épice

Les Trois Mousquetaires de Brossard nous offrent en bouteille depuis plusieurs années un bel exemple d’une bière de Noël.

La Réserve de Noël, Les Trois Mousquetaires, Brossard, Québec

10,5% alc./vol.

Servir entre 10 et 14 degrés Celsius

Accorder à un gâteau aux fruits

La bière d’une couleur acajou tirant presque sur le rouge se rapproche d’un gâteau au pain d’épice liquide. Sur un fond de caramel, les premiers arômes à s’attaquer à vos narines sont ceux des épices de Noël : cannelle, girofle, gingembre. Ces mêmes épices dominent la dégustation appuyées par du caramel et du sucre d’orge. En arrière-goût se pointe un peu de sapinage. L’alcool s’amalgame merveilleusement au produit et reste discret malgré sa puissance.