15 choses à découvrir en Floride... au-delà de Disney World

On pense immanquablement aux plages de Miami et aux parcs d’attractions lorsqu’on entend le mot Floride. Pourtant, il y a beaucoup plus à faire dans cet État américain qui accueille plus de 80 millions de touristes chaque année.

Voici 15 belles découvertes alliant beautés de la nature, villes et de villages aux doux accents historiques, activités de plein air et recoins parfaitement «instagrammables»:

1. L’eau claire et la baignade avec les lamantins à Crystal River

Le long de la Florida’s Nature Coast, la ville de Crystal River porte bien son nom avec ses eaux cristallines. On y fait du kayak, de la plongée libre et, surtout, de la baignade avec les fameux lamantins tout au long de l’année.

2. Les plages de sable blanc de Boca Grande

Nommée comme l’une des plus belles petites villes côtières par le USA Today, Boca Grande est dotée d’un charmant centre-ville et de plages de sable blanc (dont plusieurs bien isolées) qui n’ont rien à envier à celles de Miami. L’endroit est aussi reconnu pour la pêche au tarpon.

3. L’histoire du plus vieil hôtel de la Floride, The Lakeside Inn, à Mount Dora

C’est à Mount Dora que se trouve le plus vieil hôtel de l’État de la Floride, le Lakeside Inn, établi en 1883. La ville en bord de lac est aussi truffée de magasins d’antiquités, de cafés en plein air, de galeries d’art, de restaurants gourmets, de B&B, de vignobles et de maisons du 19e siècle, recouvertes de bardeaux.

4. La ville de Micanopy et son saut dans le passé

On croirait Minacopy figé dans le temps. Fondée en 1821, la ville est quotidiennement traversée par des cowboys à cheval soulevant la poussière des rues tranquilles. Les habitants se retrouvent à se balancer sur les porches des maisons et les visiteurs sont fascinés par les boutiques d’antiquités et les allures de Far West du boulevard Cholokka.

5. La plongée à Key Largo

La barrière de corail du John Pennekamp Coral Reef State Park (la seule barrière vivante aux États-Unis continentaux), la fameuse statue immergée du Christ ainsi que la richesse de la vie marine font de Key Largo un petit paradis pour les amoureux d’activités aquatiques et de plein air.

6. Le Gasparilla Pirate Festival de Tampa

Ce festival se conclut par la très courue «parade des Pirates» qui se tient chaque année, depuis 1904, dans les rues de Tampa. Les participants s’y retrouvent nombreux et costumés en... pirates!

7. Les randonnées autour de la ville de Sebring

La ville de Sebring (surnommée The City on a Circle car dotée d’un centre historique circulaire) est entourée de collines, ce qui fait d’elle le parfait point de départ de certaines des plus belles randonnées en Floride.

8. Du vélo le long du Seven Mile Bridge

Le long des deux ponts du Seven Mile Bridge (l’ancien et le nouveau), dans les Keys, on s’offre l’une des plus belles balades à vélo qui soient tout en profitant de points de vue aussi impressionnants que l’architecture qui les portent.

9. La pêche à Islamorada

Dans les fameuses Keys de la Floride, « la ville des îles » est reconnue pour être la capitale mondiale de la pêche sportive. De la plongée en apnée et des excursions à la découverte de la vie sauvage sont évidemment aussi possibles, notamment au Lignumvitae Key Botanical State Park et au Indian Key Historic State Park.

10. La dimension spirituelle de Cassadaga

On se rend à Cassadaga parce que la ville abrite tellement de médiums qu’elle a été surnommée la «capitale mondiale psychique». Tout y est donc doté d’un accent spirituel. Il ne faudrait pas manquer, paraît-il, d’assister à l’une des fameuses lectures spirituelles à l’hôtel Cassadaga.

11. Le petit village de pêcheur intouché de Cedar Key

On y retrouve la Floride dans ce qu’elle a de plus ancienne et de plus «vintage»: routes sinueuses, rangées de vieux chênes, petites boutiques de centre-ville, plage où les habitants se rendent admirer le coucher de soleil. C’est la petite ville parfaite pour ralentir et ne faire qu’un avec la nature.

12. Les nouveaux quartiers branchés de Miami

Midtown (la version pleine de soleil du Soho new-yorkais), Wynwood (avec ses anciens entrepôts transformés en galeries d’art et ses emblématiques murales formant le Wynwood Walls) et Design District (bonjour galeries d’art, boutiques de luxe et de designers locaux!): voilà le trio de nouveaux quartiers branchés de Miami. Boutiques indépendantes, murs recouverts d’oeuvres d’art, petits cafés de quartier, hôtels tout neufs, restos à la mode, jeunes musées: tout y est.

13. La Timucuan Ecological and Historic Preserve

Surnommé le Central Park de Jacksonville, cette réserve est composée de 46 000 acres de criques, de rivières, de marais, de zones humides, d’îles (dont Fort George), d’une reconstruction du fort Caroline et du parc d’État Little Talbot Island. À découvrir en kayak, en traversiers et les deux pieds dans le sable.

14. L’île de Sanibel

Une superbe option pour les amoureux de la plage... moins amoureux des foules! L’île propose plusieurs de splendeurs quasi intouchées et naturelles ainsi que de superbes et calmes plages de sable blanc. Ajoutons à cela 22 miles de pistes cyclables, un grand refuge d’animaux et plus de 250 types de coquillages à collectionner.

15. La vie européenne de Saint Augustine

Fondée par les Espagnols en 1565, la ville de Saint Augustine peut se vanter d’être la plus vieille colonie européenne en Amérique. À visiter pour se plonger momentanément dans une ambiance européenne... sous le chaud soleil de la Floride.

