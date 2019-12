Essayez cette succulente recette de Dinde rôtie, jus corsé au porto et champignons concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine.

DINDE RÔTIE, JUS CORSÉ AU PORTO ET CHAMPIGNONS

Portions : 8 à 10 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 4 heures et 10 minutes environ

Ingrédients

1 dinde Butterball (environ 6kg)

4 gros oignons ou 8 petits, coupés en 2

2 l (8 tasses) champignons de Paris, coupés en 2

90 ml (6 c à table) huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées

15 ml (1 c. à table) mélange d’herbes de Provence

500 ml (2 tasses) bouillon de volaille

Sel et poivre au goût

Le jus corsé au Porto

500 ml (2 tasses) Porto

500 ml (2 tasses) jus de cuisson de dinde (dégraissé)

5 ml (1 c. à thé) fécule de maïs, diluée dans un peu d’eau

15 ml (1 c. à table) pâte de tomate

2 branches de thym, effeuillées

30 ml (2 c. à table) beurre

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 160 °C (325 °F).

ÉTAPE 2

Dans une rôtissoire, déposez la dinde et tout autour les oignons et les champignons.

ÉTAPE 3

Badigeonnez la dinde et les légumes d’huile d’olive, ajoutez l’ail, les herbes de Provence, du sel et du poivre.

ÉTAPE 4

Ajoutez le bouillon et laissez cuire au four, 4 heures. Si la dinde colore trop vite, couvrez d’un papier d’aluminium. À l’aide d’un thermomètre, vérifiez la température interne de la cuisse (82 °C (180 °F). Le temps de cuisson peut varier selon le four et la taille de la dinde.

ÉTAPE 5

Retirez le jus de cuisson de la rôtissoire et réservez la dinde dans le four, à la température la plus basse du four, souvent 77°C (170°F), pour la maintenir au chaud, le temps de préparer la sauce.

ÉTAPE 6

Dégraissez le jus de cuisson.

ÉTAPE 7

Dans une casserole, faites réduire de moitié le porto.

ÉTAPE 8

Ajoutez 500 ml (2 tasses) de jus de cuisson, la fécule de maïs, la pâte de tomate, le thym et portez à ébullition.

ÉTAPE 9

Vérifiez l’assaisonnement et à l’aide d’un fouet, incorporez le beurre jusqu’à obtenir une sauce lisse et brillante.

ÉTAPE 10

Tranchez la dinde et servez, accompagné de la tombé d’oignons et champignons retirée de la rôtissoire, de légumes rôtis, de purée de pomme de terre et de la sauce au porto préparée.