Vous aimez vous lover dans les bras de votre animal, mais ce n’est pas toujours réciproque? Voici les 10 races de chiens les plus affectueux.

1. Le Golden retriever

En plus d’être extrêmement affectueux, le Golden retriever est intelligent et patient. Ces précieuses qualités en font un excellent compagnon. Si vous le faites sentir comme un membre à part entière de la famille, il vous le rendra au centuple : il saura être fidèle auprès de ses maîtres et doux auprès des enfants. Saviez-vous qu’on lui doit son nom non pas à cause de sa couleur, mais bien en raison de son caractère en or?

2. Le Labrador retriever

Tout comme le Golden, le Labrador retriever est doté d’une gentillesse exceptionnelle. Comme ce chien est particulièrement affectueux, il va s’amouracher rapidement des enfants, en étant sensible et généreux à leur égard. Le Labrador est facile à dresser, il va donc s’adapter tout naturellement au rythme de la famille. Si ce chien n’hésite pas à donner de l’amour à ses maîtres, il s'attend à en recevoir en retour!

3. Le Bouledogue anglais

Derrière son air de grand grincheux se cache un animal au coeur tendre. Ses origines font de lui un chien très protecteur, particulièrement auprès des membres de sa famille. Il sera être très doux et aimant avec les enfants. Constamment à la recherche d’une petite attention de son maître, il ne sera jamais très loin de vous. Attention, toutefois, de ne pas lui parler de façon brusque puisque le Bouledogue anglais est doté d’une grande sensibilité.

4. Le Berger allemand

Le Berger allemand est un chien qui a du flair puisque ses sens sont particulièrement développés. On dit de lui qu’il est un chien obéissant et loyal. Lorsque vous l’adopterez, le Berger allemand sera doux et attendrissant. Il donnera sans compter aux membres de sa famille puisqu’il aime de façon inconditionnelle. Avec lui, vous n’aurez pas besoin de vous inquiéter : vous serez aimés.

5. Le Teckel

Même s’il est parfois difficile à dresser, en raison de son petit côté têtu, le Teckel a beaucoup d’amour à donner. Il n’hésitera jamais à venir se blottir contre vous sur le canapé. Avec les enfants, son caractère reste tout aussi tendre et bon. Celui qu’on surnomme le « chien saucisse » sera un petit être très présent avec toute la famille.

6. Le Boxer

C’est vrai qu’il a de l’énergie à revendre! Toutefois, toute cette agitation est canalisée lorsqu’il se retrouve nez à nez avec ses maîtres. S’il s’agit d’un chien dévoué et aimant auprès des membres de son clan, il peut être plus farouche avec les inconnus. Il fera un excellent compagnon de jeux pour les enfants parce qu’il saura à la fois les amuser et les protéger.

7. Le Carlin

Enjoué, amusé, enthousiaste... voilà les principales qualités du Carlin! Sous ses airs de petit bouffon, ce chien aime se faire cajoler par ses maîtres. Plutôt dépendant, il cherchera votre attention de toutes les façons. Jamais très loin des enfants, il pourra les divertir.

8. Le Dalmatien

Ce grand chien tacheté ne tolère pas la solitude. Si vous aimez avoir un animal présent, le Dalmatien est la race qu’il vous faut. Il sait être aussi affectueux qu’il sait être fidèle. Ce chien a besoin de beaucoup d’exercice. Son énergie débordante peut, toutefois, ne pas convenir à certains enfants.

9. L’épagneul King-Charles

Certains disent qu’il s’agit du chien le plus gentil au monde. En plus d’être particulièrement mignon, l’Épagneul King-Charles est affectueux. Il ne se lassera jamais de recevoir des caresses de votre part. S’il était très apprécié par la royauté, il le sera tout autant auprès de votre famille.

10. Le Yorkshire-Terrier

Le Yorkshire-Terrier tire sa popularité de sa capacité à aimer. Ce chien aimera tout ce qui vous concerne : l’important sera d’être à vos côtés. De petite taille, cet animal enjoué pourra convenir aux familles.