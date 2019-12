Des vins bons et pas chers pour accueillir la visite

3 bonnes suggestions de Philippe Lapeyrie!

À voir aussi : 4 bons magnums pour le temps des Fêtes

Un blanc autrichien aussi étonnant que plaisant à moins de 15$!

1. Grüner Veltliner 2018

Klimt - Esterhazy

Burgenland - Autriche

Code: 13632066

Prix: 14,60 $

Disponibilités: 85 succursales en province

Servir à 8-9 degrés Celsius

Mise en bouche à base de poissons ou de fruits de mer...

Ce blanc hyper passe-partout pourra être servit en guise d'apéro, mais aussi avec des canapés ou des entrées froides. Il est floral, exotique, aguicheur et complètement sec car moins de 2 grammes de sucre résiduel y sont présents. Bien rare sont les Grüner Veltliner à moins de 15 $ aussi réussis. Buvez la bouteille aux Fêtes ou lors des 6 à 12 prochains mois.

Un rouge du Sud de la France qui n'est pas dépourvu de bon goût et de personnalité!

2. Saint-Chinian 2018

À l'origine Clos Bagatelle

Languedoc - France

Code: 12824998

Prix: 12,45 $

Disponibilités: 290 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Grillades, tapas à partager, pointes de pizza...

Cet assemblage languedocien est encore et toujours un des meilleurs choix de rouge sous la barre des 12-13 dollars au Québec. Coloré, parfumé, épicé, bourré de fruits et sans flafla, de maquillage techno superflu. Je le glisserais sans hésiter à travers des bouteilles coûtant 4-5 $ de plus l'unité, dans une dégustation à l'anonymat, et il ne finirait sûrement pas bon dernier... Tirez-lui le liège dans les deux prochaines années pour pleinement en profiter!

Un flacon ibérique qui vous en fera «boire» de toutes les couleurs et qui en offre beaucoup pour seulement 14 $!

3. Jumilla 2018

Altamente - Azul y Garanza

Murcie - Espagne

Code: 13632365

Prix: 14,30 $

Disponibilités: 140 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Tourtière, ragoût de boulettes, bœuf Wellington, côtelettes de porc aux canneberges...

Cette cuvée mono-cépage est issue de vignes de Mourvèdre en culture bio. Elles sont plantées en haute altitude sur la côte Est de l'Espagne. Rien à vous décrocher la mâchoire ni à vous faire toucher le firmament ibérique, mais franchement bon et grandement recommandable pour une aussi petite facture. Rendez-lui honneur dans les 15 à 20 prochains mois.