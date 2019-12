Des nouvelles de nos animaux adoptés!

À chaque segment animal présenté à Salut Bonjour Week-end, Dre Claudia Gilbert nous présente un animal à adopter de la SPA Beauce-Etchemin ou d’un autre refuge. Aujourd’hui, on prend des nouvelles de nos amis poilus qui, grâce à notre émission, on pu trouver une bonne famille et avoir une belle vie!

WINNY (avril 2018)

«Salut Bonjour Week-end m’a permis d’adopter Winny, moi qui n’écoute presque jamais la télévision le matin...

Lorsque je l’ai aperçu, il n’y avait aucun doute. C’était mon chien. Il était à moi.

Winny est un petit chien qui a volontairement été oublié dans un panier d’épicerie.

Il vient travailler avec moi à tous les jours et bénéficie des caresses de tous. Mon beau-frère m’a dit que Winny était chanceux, car il était tombé dans une bonne famille.

Winny aime tout le monde, il est gentil, sociable, super patient, il a toutes les qualités. Il obtient l’attention de tous et je peux dire qu’il se fait dire à tous les jours qu’il est beau par des inconnus lorsque je marche avec lui. On me dit souvent qu’il a l’air gentil et que je suis chanceuse d’avoir un chien comme lui....

Lorsque je parle de l’histoire de Winny, les commentaires sont : «c’est bien le fun, il est chanceux». Et moi je leur dis qu’on est tous les 2 chanceux.

Le 29 avril 2018, j’ai changé la vie de Winny et il a changé ma vie...»

- Sylvie, maman de Winny

NOLAN (février 2017)

«Nous traversions depuis novembre 2015 un terrible orage. Pour mon conjoint, c'était l'annonce d’un cancer de la gorge. J'ai essayé de rester forte. Mais en 2017, je ne voulais plus sortir. Jusqu'à ce que, par pur hasard, je croise ces yeux là...

Puis, il est entré dans notre vie et a tout bouleversé! La dynamique a retrouvé son équilibre, saisons après saisons depuis mars 2017.

Merci Nolan de nous donner des raisons de nous lever le matin et de voir le soleil et les couleurs des saisons dans tes yeux si bleus. Merci à la SPA de semer tant de petits miracles.»

- Ta famille pour la vie

GÂCHETTE (août 2017)

«Ma belle amie Gâchette m'a quittée cet automne. En janvier 2019, la vétérinaire m'annonçait une condition neurologique qui faisait en sorte qu'elle perdait pied et tombait de manière aléatoire.

J’avais prévu ne plus la faire monter l'escalier pour éviter les risques de chutes (ma chambre étant au deuxième étage). La deuxième nuit, Gâchette avait réussi à tasser le paravent, monter les marches, très lentement, une à une, et est venue me rejoindre. Ce soir-là, j'ai compris qu'on dormirait toujours dans la même pièce, coûte que coûte. J'ai eu un harnais pour la soutenir dans ses déplacements. Mon cousin avait même construit une rampe d'accès pour maintenir son autonomie.

Je ne regrette rien. Je remercie le ciel de sa présence, si calme et aimante. À ma grande amie!

Je remercie la SPA pour tout le bonheur que j'ai eu avec ma Gâchette, dit Doudoune! Ainsi qu'à l'équipe soignante de la clinique vétérinaire de Beauceville qui a été merveilleuse.»

- Josée

EDGAR (mai 2016)

C’est plus difficile de trouver une famille pour les animaux âgés. Danièle, une dame de St-Ferdinand a eu un coup de foudre pour Edgar en le voyant à la télé. Elle venait de perdre un chien. Edgar l’a aimé instantanément. Aujourd’hui il est décédé, mais Danièle lui a offert près de 2 ans de bonheur pour finir ses jours. Elle travaille de la maison, en campagne... Edgar faisait près de 3 heures de marche par jour et ne pouvait s’empêcher de se jeter dans la rivière. Danièle est aidante naturelle pour son fils maintenant adulte. Edgar leur a beaucoup apporté en retour. Ça a duré moins de 2 ans, mais Danièle assure qu’elle le referait sans hésiter.

ULYSSE (janvier 2017)

En janvier 2017, Ulysse est passé en studio. C'était alors un chat errant qui séjournait à la SPA depuis plus de 4 mois en attente de trouver l’âme soeur...

«Pour aider à faire un deuil, rien de mieux que de redonner une belle vie à un chat. J’ai donc adopté le beau Ulysse en février 2017.

Dès le premier jour, il était chez lui avec son grand- frère. Nous vivons maintenant tous les trois en résidence et il fait un peu de zoothérapie. J’en suis vraiment très fière. Ulysse est le cinquième merveilleux chat que j’adopte à la SPA.Beauce Etchemin.»

- Anne-Marie Lamontagne

SPARTA ET ARLEEN (mars 2019)

Un jeune homme nouvellement arrivé de France croyait pouvoir se trouver un loyer et un travail pour apporter ses deux chiens... Ça ne s’est pas passé comme prévu. Il était malheureux de ne pouvoir bien s’en occuper et les a donc confiés à la SPA Beauce-Etchemin en espérant trouver une famille qui les accueillera tous les deux. Ce qui fut le cas!

Lorsque le coupe s’est formé il y a 10 ans, chacun avait un chien. Ça a donné une famille de 5 enfants et 2 gros chiens... 10 ans plus tard, les chiens n’étaient plus de ce monde et il ne restait que 2 grands enfants à la maison qui s’ennuyaient d’avoir des chiens. Arleen et Sparta sont venus rééquilibrer la famille. Ils ont la chance de vivre sur un très grand terrain de 320 000 pieds carrés à St-Rock de l’Achigan.

«Elles vont très bien. Elles sont heureuses dans notre grande famille!! Au chalet, elles adorent courir dans le champ! Sparta est toujours à l'affût pour regarder les oiseaux ou les chevreuils en tant que chien de chasse! Arleen, elle, aime mieux être toujours près de nous. On est très heureux de les avoir avec nous. Merci!»

- Isabelle

OLAF (avril 2019)

Olaf est un husky croisé qui venait du Nord du Québec. Lors de son passage sur notre plateau, ça faisait 13 mois qu’il séjournait à la Société Animale Frontalière en Estrie en attente de trouver une famille.

Il fait maintenant le bonheur d’un couple de retraités, Danielle et Alain, qui possède un grand terrain en Beauce. Olaf est maintenant un mordu de la pêche et adore jouer avec les petits-enfants de ses propriétaires. Ce n’est pas le genre de chien à aller chercher la balle, mais il aime bien écouter la télé et dormir au pied du lit. Ses propriétaires viennent de s’acheter un 4 roues et ils l’ont fait modifier pour qu’Olaf puisse embarquer pour faire des tours de façon sécuritaire.

BUBBA (septembre 2018)

Bubba, que nous avons présenté en septembre 2018, a été adopté par une famille aimante et nous assure que c'est le meilleur chien du monde!

TOM TOM (janvier 2015)

Tom Tom est le tout premier animal que nous avons présenté en adoption provenant de la SPA Beauce-Etchemin, il y a 5 ans.

Il vit maintenant à Montréal avec Angélique, une universitaire, qui en a fait son compagnon de vie. Il fait tellement fondre les coeurs de tous qu’elle a eu plusieurs offres de personnes qui voulaient l’acheter, mais Angélique lui a promis qu’elle serait avec lui jusqu’à la fin de sa vie. Une belle histoire d’amour!