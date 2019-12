Guide astrologique 2020 de la Vierge

Voici les prévisions astrologiques de la Vierge pour l’année 2020.

Cette année, il faudra prévoir des prises de décisions et des changements, principalement, dans les sphères du plaisir et de la communauté.

On vous invite à porter une attention particulière sur les choses que vous souhaitez nourrir et voir grandir. Il se pourrait que vos enfants ou vos projets personnels prennent plus d’espace dans votre vie. Ce que vous nourrirez cette année, voyez-le comme de petites semences, que vous plantez dans une terre qui est fertile. Vous, les Vierges, qui avez un souci d’organisation et d’efficacité, vous serez comblés cette année.

L’année 2020 sera tout, sauf ennuyante! On vous invite à porter une attention toute spéciale aux éléments qui vous génèrent du plaisir et du bonheur. Observez les obstacles qui vous empêchent d’être réellement heureux et tassez-les.

Dès le mois de janvier, vous aurez des opportunités intéressantes sur le plan relationnel : des amitiés de souderont et l’amour sera au rendez-vous. Du mois de septembre à la mi-novembre, jetez un regard honnête sur les actions et les croyances qui ternissent votre personnalité.

Les deux grands thèmes de 2020 : la créativité et le plaisir.

Bonne année 2020, chères Vierges!