Guide astrologique 2020 du Cancer

Voici les prévisions astrologiques du Cancer pour l’année 2020.

Cette année, il faudra prévoir des prises de décisions et des changements, principalement, dans les sphères de l’identité personnelle et des relations interpersonnelles.

Le mouvement des planètes vous encourage à diriger votre attention vers les relations - qu’elles soient professionnelles ou affectives - que vous désirez réellement nourrir et voir fleurir cette année. Ce serait une année idéale pour construire de nouvelles relations, en vous joignant à une autre personne afin de marcher à deux vers un but commun.

Si vous ressentez des blocages dans votre couple ou dans vos associations, vous serez invités à sortir de votre coquille de protection et à faire preuve de vulnérabilité. Plus que jamais, c’est une année où vous serez tournés vers l’autre et où vous serez amenés à écouter davantage. Vous le savez, vous êtes une personne intuitive : fiez-vous à ce sentiment qui vous habite lorsque vous rencontrez quelqu’un puisque l’énergie ne ment jamais.

Les mois de janvier et juin pourraient être particulièrement mouvementés. Si de grands changements prennent place, laissez-vous guider par votre intuition pour prendre la bonne direction. Ne résistez pas à la nouveauté. Tout ce qui arrivera vous permettra de vous affirmer avec plus de courage et de confiance, particulièrement dans vos relations interpersonnelles.

Du mois de septembre à la mi-novembre, vous pourriez ressentir un certain ralentissement sur le plan professionnel. Prenez ce temps pour redéfinir vos objectifs et identifier ce qui vous fait vibrer réellement.

Les deux grands thèmes de 2020 : affirmation de soi et relations interpersonnelles.

Bonne année 2020, chers Cancers!