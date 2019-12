Guide astrologique 2020 du Capricorne

Voici les prévisions astrologiques du Capricorne pour l’année 2020.

Cette année, il faudra prévoir des prises de décisions et des changements, principalement, dans la façon dont vous vous présentez dans le monde, mais aussi dans la façon dont vous vivez vos relations interpersonnelles.

Cette année, les mouvements planétaires vous demandent de diriger votre attention vers vous-même et de prendre votre courage à deux mains afin d’initier les projets ainsi que les relations dans lesquels vous désirez réellement vous investir à long terme.

Les Capricornes, vous êtes des êtres résilients qui avez énormément d’endurance, ce sera le moment de démarrer quelque chose que vous allez voir fleurir dans les prochaines années. En 2020, on vous invite à faire preuve d’un peu plus d’égoïsme pour prendre des décisions qui honorent ce besoin de vous accomplir et de vous réaliser dans la sphère publique. Vos relations interpersonnelles devront donc supporter et encourager ces nouveaux projets.

Le mois d’août vous permettra d’ajouter un peu de douceur, de clarté et d’optimisme à vos relations interpersonnelles. Les événements qui se dérouleront auront pour but de vous aider à faire davantage confiance aux autres et à laisser derrière vous votre carapace. Les événements qui se dérouleront durant ce mois-là auront pour but de vous aider à faire confiance aux autres.

Du mois de septembre à la mi-novembre, il est possible que vous vous sentiez un peu moins bien sur le plan émotif. Une des clés pour dénouer cette impasse est de canaliser l'énergie négative vers une activité physique.

Les deux grands thèmes de 2020 : l’intimité et le pouvoir personnel

Bonne année 2020, chers Capricornes!