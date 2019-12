Guide astrologique 2020 du Sagittaire

Voici les prévisions astrologiques du Sagittaire pour l’année 2020.

Cette année, il faudra prévoir des prises de décisions et des changements, principalement, dans les sphères du partage des ressources et de la richesse.

Le mouvement des planètes cette année vous demande de diriger votre attention vers le développement de vos talents, de vos forces et de vos compétences. Ce faisant, vous augmenterez votre confiance en vous-même et serez plus conscient de votre valeur. Ce sera aussi plus facile pour vous de comprendre votre apport au monde.

Sortez papier et crayon! Ce serait un bon moment pour définir les valeurs qui sont les plus importantes pour vous, celles qui dirigent vos actions et vos prises de décision.

Vous pourriez faire face à des changements importants en lien avec votre salaire, qu’ils soient positifs ou négatifs. Si vos finances sont précaires, vous devriez aller chercher de l’aide extérieure pour vous aider à structurer votre porte-feuille. La discipline sera de mise dans cette sphère en 2020.

Durant les mois de mai et juin, ne sautez pas trop vite aux conclusions, surtout s’il s’agit de prendre des décisions importantes dans votre couple. Observez et agissez à la fin du mois de juin seulement. Du mois de septembre à la mi-novembre, vous pourriez ressentir un certain ralentissement dans votre processus créatif. Durant cette période, faites place au jeu, à la romance et au plaisir. L’inspiration devrait revenir dès que décembre se pointera le bout du nez.

Les deux grands thèmes de 2020 : la confiance et l’intégrité.

Bonne année 2020, chers Sagittaires!