5 trucs pour mieux vivre avec vos contraintes alimentaires pendant les Fêtes

En collaboration avec

Il y a 50 ans, tout le monde mangeait de la tourtière, de la dinde et des bonbons aux patates pour célébrer Noël.

Toutefois, les choses ont changé considérablement depuis. Aujourd’hui, selon un sondage effectué par la firme Léger en collaboration avec Provigo, qui fête ses 50 ans, le quart des foyers de québécois compte une personne avec une contrainte alimentaire, soit une allergie, ou une intolérance (67%) ou encore un régime particulier (un 40% qui a adopté le végétarisme ou la diète keto, par exemple).

Vous êtes du nombre? Force est de constater que si que vous êtes reçu pour les Fêtes cette année, vous devrez composer avec cette réalité. Afin de vous faciliter la tâche, Karissa Paré, une nutritionniste affiliée à la chaîne Provigo, nous a donné ses meilleurs conseils pour que votre festin de Noël se déroule sans tracas.

sebra - stock.adobe.com

1. N’ayez pas peur de vous exprimer

Si vous êtes invité chez un membre de la famille ou des amis et que vous présentez une contrainte alimentaire, assurez-vous d’aviser votre hôte en amont. Bien sûr, il est possible que vous ne souhaitiez pas déranger votre proche qui a déjà beaucoup de pain sur la planche. Or, ce n’est pas nécessairement la meilleure stratégie à adopter: « J’ai plusieurs clients qui se sentent mal à l’aise, pensant que ce sera un fardeau. Ils se forcent donc à manger le repas malgré leurs restrictions – ce que je déconseille fortement, surtout dans les cas d’allergies et d’intolérances », indique Karissa Paré.

deagreez - stock.adobe.com

2. Posez des questions

Une fois sur place, si vous n'avez pas eu la chance d'aviser votre hôte à l'avance, n'ayez pas peur de poser des questions sur la nourriture que l’on vous propose. Demandez la liste d’ingrédients complète à celui ou celle qui a préparé le plat et vérifiez les étiquettes nutritionnelles au besoin.

pressmaster - stock.adobe.com

3. Contribuez à votre façon

Si le repas prévu ne cadre pas avec vos restrictions, pensez à apporter un plat qui convient à votre régime alimentaire. Prévoyez une grande portion afin de pouvoir le partager avec toute la tablée! À ce titre, sachez qu’une épicerie comme Provigo propose un large éventail de produits adaptés à tous les types de régimes alimentaires, des craquelins sans gluten aux fauxmages en passant par les trempettes végétaliennes!

Si toutefois l’envie de cuisiner vous gagne, mettez-vous aux fourneaux. « La partie du repas qui est fréquemment synonyme de stress chez les gens avec des contraintes alimentaires est le dessert puisqu’il contient souvent plusieurs allergènes. On peut alors offrir d’apporter celui-ci », conseille la nutritionniste. Quand on sait que les Québécois sont plus nombreux à avoir la dent sucrée (55%) que salée (40%), difficile de déplaire avec une telle proposition!

Monkey Business - stock.adobe.com

4. Prévenez les incidents

Vous souffrez d’une allergie? Demandez à être servi en premier afin de diminuer les risques de contamination croisée. Également, ayez toujours au moins deux auto-injecteurs d’épinéphrine avec vous, et laissez une ou plusieurs personnes savoir où ils se trouvent, indique Mme Paré. Enfin, comme à l’habitude, trimballez avec vous tout médicament qui pourrait être nécessaire en cas d’urgence.

Impact Photography - stock.adobe.com

5. En cas de doute, refusez

Ne vous sentez jamais forcé d’ingérer un plat qui ne respecte pas vos contraintes, vos valeurs ou votre situation de santé! « Dans le cas d’un doute, surtout lorsqu’on parle d’allergies alimentaires, on est mieux de décliner », affirme la nutritionniste. Un simple « non, merci » pourra ainsi vous éviter une situation bien fâcheuse.

Ne laissez pas vos contraintes alimentaires prendre le dessus sur les réjouissances! Bien manger devrait être facile et agréable pour tous durant le temps des Fêtes.

Les nutritionnistes de Provigo sont des professionnelles de la santé qui peuvent vous offrir des conseils pratiques et crédibles sur les régimes alimentaires, les aliments et la nutrition. Elles peuvent vous inspirer et vous aider, à l’endroit même où vous faites votre épicerie. Visitez le provigo.ca/dietetistes pour prendre rendez-vous.