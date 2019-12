Essayez cette sublime recette SNAPIE! de Bûche vanille et clémentine présentée par SB cuisine.

BÛCHE VANILLE ET CLÉMENTINE

Rendement : 1 – Préparation : 30 minutes – Cuisson : 8 minutes

À voir aussi: Sauté de konjac aux légumes

Ingrédients

Le biscuit roulé

4 œufs entiers

4 oeufs, jaunes et blancs séparés

1 pincée de sel

170 ml (2/3 de tasse) + 45 ml (3 c. à table) sucre

250 ml (1 tasse) farine

5 ml (1 c. à thé) extrait de vanille

qs sucre à glacer

La garniture

5 clémentines, en cubes

90 ml (6 c à table) rhum

500 ml (2 tasses) mascarpone

60 ml (4 c. à table) sucre

2 clémentines, le zeste

1 pincée de sel

125 ml (1/2 tasse) éclats de pistache

500 ml (2 tasses) crémage à la vanille

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (370 °F).

ÉTAPE 2

Dans le bol contenant les blancs d'œufs, ajoutez la pincée de sel et, à l'aide d'un fouet, commencez à monter les blancs en neige. Puis ajoutez les 45 ml (3 c. à table) de sucre et continuez de fouetter jusqu'à obtenir une meringue ferme.

ÉTAPE 3

Dans un bol, à l'aide d'un fouet, mélangez les œufs entiers et les jaunes d'œufs, puis incorporez le sucre et continuez de fouetter jusqu'à obtenir une crème homogène et mousseuse (blanchir les œufs), à texture de ruban.

ÉTAPE 4

Incorporez la farine et la vanille.

ÉTAPE 5

Incorporez délicatement, par retournement les blancs en neige.

ÉTAPE 6

Sur une plaque de cuisson, recouverte un papier parchemin ou dans un moule en silicone pour gâteau roulé, étalez la préparation et laissez cuire au four, 8 minutes, vérifiez la cuisson en plantant la pointe d'un couteau au centre. La cuisson est finie quand la pointe ressort sèche.

ÉTAPE 7

Entre temps, dans un bol, réduisez en purée la moitié des clémentines et le rhum.

ÉTAPE 8

À la sortie du four, saupoudrez le biscuit de sucre à glacer.

ÉTAPE 9

Sur un papier parchemin, retournez le gâteau, (si vous avez utilisé du papier parchemin pour la cuisson, retirez le papier).

ÉTAPE 10

Étalez la purée de clémentines pour imbiber le biscuit.

ÉTAPE 11

Dans un bol, à l'aide d'un fouet, mélangez le mascarpone, le sucre, le zeste, les cubes restants de clémentine et le sel.

ÉTAPE 12

Sur le biscuit, étalez la préparation, répartissez les pistaches et roulez le tout pour former une bûche.

ÉTAPE 13

Pour décorer, à la surface de la bûche, étalez le crémage à la vanille et ajoutez quelques décorations. Réservez au réfrigérateur.