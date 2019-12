Trois tables de Noël, signées Geneviève H. Dumont

Il y a fort à parier que le party sera célébré chez Geneviève H. Dumont et son conjoint, le 24 décembre au soir. Celle qui vient de mettre la touche finale à sa maison d'enfance, nous donne un aperçu de ce qu'aura l'air le réveillon. Voici trois majestueuses tables des fêtes, signées par notre chroniqueuse à la météo.

La tablée de Mathilde

« Au début de la saison des fêtes (oui, je l'appelle la saison des fêtes), je vais toujours chez mon fleuriste, le Jardin de Mathilde, à Montréal, pour me procurer une bonne variété de sapinage. Ça me permet de faire mes centres de table, de la déco, des emballages ou des couronnes, par exemple. Je les mets dans l'eau et elles durent un bon moment! Cette année, j'ai trouvé de l'eucalyptus pourpre et j'ai sauté dessus, mais il faut se laisser aller avec ce qu'on trouve. » - Geneviève H. Dumont

La tablée orangée

« Pour celle-ci, j'ai utilisé mon sapinage différemment, je l'ai déposé directement sur la table. Il y a du cèdre, de l'eucalyptus et du sapin Beaumier. On voit beaucoup de tranches d'oranges déshydratée cette année, on pourrait les ajouter. J'ai opté pour des clémentines, qui sont de saison et je les ai entre-ouvertes - ça sent si bon! Si vous vous demandez où j'ai pris ma coutellerie dorée, je vous dirais de fouiller sur différents sites de revente parce que les acheter neufs revient plutôt cher. » - Geneviève H. Dumont

La tablée éclatée