Suggestions lecture des fêtes

Chrystine Brouillet vous fait quelques suggestions de livres à offrir pour Noël ou encore à dévorer durant le congé des fêtes!

1. Habiller le cœur : Une ode aux mamans

De Michèle Plomer, Marchand de feuilles

Monique, 70 ans, n’est pas faite pour la retraite et accepte un poste de cadre à la Protection de la jeunesse à Puvirnituq, ne manquant pas ainsi d’alarmer sa fille qui vient de s’installer à Montréal, qui tente d’écrire, de retrouver les traces du passé de sa mère ainsi que celles d’une romancière qu’elle vénère. Avec des aurores boréales en toile de fond, des images saisissantes de la métropole dans les années ’50, cette histoire de tendresse pétillante d’esprit, servie par un style d’une grande fluidité, expose la complexité des rapports mère-fille et est aussi bouleversante qu’essentielle, car elle nous parle tout autant des drames qui sévissent au Nord que de sa beauté et de la générosité de ses habitants. Un bijou qui célèbre la dignité!

2. Kukum : Un roman québécois

De Michel Jean, Libre Expression

Almanda, orpheline, tombe amoureuse de Thomas et partagera sa vie parmi les Innus de Pekuakami. Elle découvrira une vie de liberté et d’exigences, de respect envers une nature si généreuse, envers la famille, elle apprendra l’innu-aimun, le tannage des peaux, la fabrication des paniers et la cruauté des hommes guidés par l’appât du gain, qui prennent le progrès comme alibi pour tout détruire. En rendant ce vibrant hommage à son arrière-grand-mère, Michel Jean nous offre, à travers le portrait de cette aïeule aussi courageuse qu’enjouée, le destin d’un peuple où les mots fierté et respect avaient un sens. Une belle histoire d’amour pour un nécessaire devoir de mémoire!

3. L’Allume-cigarette de la Chrysler noire : 64 textes brefs

De Serge Bouchard, Boréal

Qu’il parle de ses voyages à travers tout le pays, de Montaigne, des premiers peuples, de la liberté du cowboy solitaire, du hockey, de la nostalgie, de la vieillesse ou de ses parents, Serge Bouchard pose sur le monde et l’humain un regard d’une bienfaisante ironie, d’une pertinence salutaire, d’une curiosité jamais assouvie. Ces textes d’une grande limpidité sont ceux d’un sage qui ne finira jamais de s’émerveiller et de douter, de partager les leçons d’une vie d’observations, de dire la force de l’amour, de la famille et l’importance de la lenteur. Lire ces textes remarquables vaut mieux que toutes les prescriptions contre l’anxiété !

4. Un(e) secte : Un thriller

De Maxime Chattam, Albin Michel Littérature

Comment est-il possible qu’on retrouve un cadavre à l’état de squelette sans chair, sans peau momifiée, mais habillé? Et que font tous ces insectes broyés près des ossements? Tandis que l’inspecteur Atticus Gore enquête sur cette mort inexplicable, la détective privée Kat Randall est à la recherche d’une jeune fille qui a disparu depuis plus d’une semaine. Des indices mènent Kat à Carson Mills où il se passe des choses aussi terribles qu’étranges. Qui pourraient bien générer quelques cauchemars chez les lecteurs, car Chattam rend avec beaucoup de crédibilité les fantasmes dantesques d’une certaine Amérique où dominent la richesse et le pouvoir. Où la vie d’un homme ne vaut rien. Pourquoi ne pas l’offrir en pâture aux coléoptères et arachnides de ce monde? Frissons garantis!

5. La Couleur du temps : Une nouvelle histoire du monde

De Dan Jones & Marina Amaral, Flammarion

La construction de la statue de la Liberté, de la tour Eiffel, l’exposition universelle au Crystal Palace, la bataille de Gettysburg ou le Blitz londonien, la ruée vers l’or, les premiers Jeux olympiques, la révolution mexicaine, les suffragettes, le Ku Klux Klan et la Libération, Pearl Harbour et Elvis Presley: les événements comme les êtres qui les ont vécus s’animent ici d’une façon extraordinaire. Le travail extrêmement minutieux de la colorisation de ces photos nous laisse pantois d’admiration tout comme les choix si éclectiques des auteurs qui ont regardé 10,000 clichés pour n’en retenir que 200. 200 photos qui disent le monde entre 1860 et 1950. 200 photos, célèbres ou moins connues qui font revivre l’Histoire de fascinante manière.

6. Dictionnaire exquis du chocolat : Un dictionnaire gourmand

De Nathalie Helal, Albin Michel Littérature

Que cet ouvrage porte bien son nom avec ses anecdotes charmantes, les portraits de grands créateurs, des informations étonnantes concernant la fabrication du chocolat, son histoire à travers les âges... On raconte ainsi qu’on trouvait des barres de chocolat 2000 ans avant J-C dans le golfe du Mexique, que Casanova lui prêtait des vertus aphrodisiaques et que le peintre Toulouse-Lautrec aurait participé à l’invention de la mousse au chocolat. On apprend comment sont nées les guimauves enrobées de chocolat, les orangettes, la tablette et les truffes. Généreuse, l’auteure nous offre également d’irrésistibles recettes: Opéra, Sachertorte, marquise, charlotte, brownie, sablés, ganache et même une bûche chocolat-framboise idéale pour Noël!

Suggestions jeunesse

La doudou qui était amoureuse d’un hamster de Claudia Larochelle & Maira Chiodi, De la Bagnole

L’adorable Doudou a le cœur qui bat très fort, elle est tombée amoureuse de Tarzan, un hamster... qui ne la regarde même pas! Comment résister à ce texte plein de finesse, d’humour et d’émotion, aux dessins qui donnent envie de prendre la Doudou et de la bercer? On ADORE!

Le Loup qui voulait changer de couleur de Orianne Lallemand, Auzou

Le Loup n’aime pas sa couleur noire et fait des essais plus ou moins réussis pour voir s’il se sentirait mieux en vert, rose, marron, bleu ou même multicolore. Curieux, un peu maladroit, il nous séduit depuis 10 ans avec ses idées farfelues.

Maman Noël Ours de Ryan T. Higgins, Albin Michel jeunesse

Michel l’ours grincheux n’aime pas Noël. Tout ce qu’il souhaite, c’est hiberner en paix. Mais comment est-ce possible quand ses oisons adoptifs veulent absolument fêter et qu’on le confond avec le Père Noël à cause de son pyjama rouge? Retrouver cet ours râleur et sa tribu est un vrai cadeau!

La boussole magique de Paul McCartney et Kathryn Durst, Michel Lafon

Papy a quatre petits-enfants qui s’ennuient un peu. Heureusement, Papy a aussi une boussole magique qui leur permet de voyager dans les lieux les plus insolites où on croise tout aussi bien des cow-boys que des vaches suisses qui volent! Un tour du monde très sympathique!

Ce sera le plus grand pont du monde! de Michel L’Hébreux, Les 400 coups

Au début du siècle dernier, la ville de Québec sans moyen de transport moderne était isolée: il fallait impérativement construire un pont. La construction débute en 1900: des travaux incroyables pour l’époque, des erreurs funestes et finalement l’inauguration officielle en 1919. Un ouvrage intelligent qui nous permet de comprendre ce chef d’œuvre du génie civil.

Ensemble: les animaux solidaires de Joanna Rzezak, Actes Sud Junior

Plusieurs espèces d’animaux préfèrent vivre en groupe et ce sont ces ensembles qui sont célébrés ici par des magnifiques illustrations de nuées d’étourneaux, de troupeaux d’hippopotames, de colonies de flamands ou d’essaims de papillons. Les grands comme les petits apprécieront toutes ces informations insolites!