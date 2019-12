Dindon beurré au thym citronné

Portions : 18-20

T. de préparation : 10 heures + 12 heures + 25 min

T. de cuisson : 5 min + environ 4 heures 30

Ingrédients :

1 dindon 9 kg (20 lb)

12 litres (3 gallons) d’eau

375 ml (1 ½ tasse) de sel

30 ml (2 c. à table) grains de poivre

6 feuilles de laurier

225 g (1/2 lb) de beurre non salé

2 citrons, zeste et jus

10 ml (2 c. à table) de thym frais, haché

Sel et poivre

1 gros bouquet de thym frais

2 citrons coupés en deux

2 oignons espagnols, en quartiers

2 têtes d'ail, coupées en deux

Préparation pour saumurage:

Sortez les abats du dindon. Bien laver l'intérieur et l'extérieur. Enlevez l'excès de graisse.

Placer le dindon dans un très grand contenant (allant au frigo). Mélanger à l’eau, le sel, les feuilles de laurier et les grains de poivre. Bien dissoudre le sel en brassant et y faire saumurer le dindon pendant 8 à 10 heures au réfrigérateur.

Retirer de la saumure, rincer et assécher le dindon. Déposer la volaille dans une rôtissoire et faire sécher le dindon 12 à 24 heures au frigo à découvert.

Préparation du dindon:

Préchauffez le four à 350 ºF.

Faire fondre le beurre dans une petite casserole. Ajouter le zeste, le jus de citron et

les feuilles de thym au mélange de beurre. Mettre de côté.

Placer le dindon dans une grande rôtissoire. Saler et poivrer généreusement l'intérieur de la cavité du dindon. Farcir la cavité avec le bouquet de thym, les citrons, les oignons et l’ail. Badigeonner le dindon du mélange de beurre et saupoudrer de sel et de poivre.

Attacher les cuisses avec de la ficelle et placez les bouts des ailes sous le corps du dindon.

Faire cuire environ 4 heures et demie ou jusqu'à ce que la température interne de la cuisse atteigne 82°C (180°F) et au moins 74°C (165°F) pour la poitrine.

Retirer et mettre la dinde sur une planche à découper et couvrez-la de papier d'aluminium. Laisser reposer 20 minutes.

Trancher le dindon et servir.

Cette recette vous est offerte par Stephano Feita.