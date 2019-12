Farce à l’italienne

Portions : 10-12

T. de préparation : 30 min

T. de cuisson : 15 min + 45 min

Ingrédients :

2 l (8 tasses) ou 454 g (1 lb) de pain brioche coupé en cubes de 2 cm (1 po), légèrement rassis

2 oignons hachés finement

3 branches de céleri hachées finement

60 ml (¼ tasse) huile d’olive

1 kg (2,2 lb) saucisses italiennes (environ 6 à 8 saucisses)

4 œufs

500 ml (2 tasses) bouillon de poulet

Sel au goût

125 ml (1/2 tasse) de persil italien haché + 15 ml (1c. à table) pour le service

Préparation :

Préchauffer le four à 400°F. Placer les cubes de pain sur une plaque de cuisson et rôtir au four pendant 10 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants. Laisser refroidir.

Hacher les oignons et le céleri finement.

Dans une poêle, faire chauffer 30 ml (2 c. à table) d’huile d’olive.

Ajouter le céleri et les oignons. Cuire à feu doux en mélangeant jusqu’à ce que les légumes ramollissent, environ 6 à 8 minutes.

Ajouter le reste de l’huile d’olive à la poêle. Sortir la chair de saucisses des boyaux et la briser à l’aide d’une cuillère en bois. Bien mélanger avec les légumes. Cuire le tout pendant environ 10 minutes, jusqu’à ce que la chair soit cuite, en remuant régulièrement.

Bien huiler un plat de cuisson de 20 cm X 30 cm (8 po X 12 po). Mettre les croutons de pain grillés ainsi que le mélange de saucisses dans le plat. Mélanger en utilisant vos mains.

Dans un bol, fouetter les œufs avec le bouillon (saler au besoin) et verser le tout sur le mélange à farce. Laisser reposer environ 5 minutes avant d’enfourner le plat de cuisson, non-couvert. Cuire au four pendant 45 minutes. Le dessus de la farce sera doré et croustillant.

Garnir avec du persil haché avant de servir.

Cette recette vous est offerte par Stephano Feita.