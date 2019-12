Foyer: quel type choisir pour sa propriété (et pour se réchauffer)

L’arrivée de l’automne rime souvent avec cocooning. Après l es longues soirées d’été passées dans la cour, on a soudainement envie de s’emmitoufler dans de grandes couvertures, de boire un verre de vin... et d’admirer le crépitement du feu dans le foyer.

Vous cherchez à faire l’acquisition d’un foyer cette année? Voici nos meilleurs conseils déco pour intégrer un appareil à votre décor de la manière la plus harmonieuse possible.

Plusieurs jolis modèles de poêles et foyers sont disponibles à prix compétitifs chez Maçonnex - suffit de choisir celui qui vous conviendra! Notez que vous devrez prendre en compte votre budget, la taille de votre maisonnée et les règlementations municipales en vigueur avant de procéder à l’achat.

Contemporain

Le style contemporain est simple et puissant. On le définit par une utilisation de matériaux nobles comme le bois, le marbre et la pierre. Un salon de type contemporain comprend généralement des sofas et fauteuils larges et près du sol, une table à café massive et des accessoires déco qui ont du punch.

Un foyer à gaz est l’appareil tout indiqué pour ce genre de décor. Facile d’emploi et plutôt abordable, ce type d’appareil est également facile d’entretien.

Pour un look totalement contemporain, on l’encastre dans un manteau de cheminée en marbre. Scellé en tout temps et donc extra sécuritaire pour les enfants, ce type de foyer ne nécessite qu'un nettoyage annuel. On peut donc en profiter toute l'année sans avoir à constamment le faire nettoyer. Pratique!

Moderne

Le style moderne allie design, lumière naturelle et minimalisme pour un fini élégant un brin rétro. En agençant des tons neutres à des matériaux simples comme le béton, le verre et le bois, on se trouve avec un intérieur épuré.

Si vous êtes fan du style scandinave, optez pour un foyer électrique. Bien qu’il génère moins de chaleur qu’un foyer classique, cet appareil offre tout de même le look et l’ambiance d’une soirée au bord du feu.

À noter : ce type de foyer ne produit aucune émanation nocive pour l’environnement. Si vous êtes soucieux de l’impact écologique de votre achat ou que les règlementations de votre municipalité vous contraignent dans vos choix, c’est l’avenue à emprunter.

Traditionnel

Il va sans dire qu’un logis au style plus traditionnel préfère un foyer à bois. Tant pour son charme vintage que pour son faible coût de combustible, cet ajout à votre maisonnée est un choix judicieux.

Vous pouvez installer un foyer à bois tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre propriété. Et la cheminée donne assurément une allure douillette à votre salon!

Pour le chalet

Parmi tous les produits disponibles sur le marché, c’est le poêle à granules qui dégage le plus de chaleur et qui peut brûler le plus longtemps. Pourquoi ne pas s’en procurer un pour le chalet?

On le choisit avec ou sans cheminée selon l’espace disponible et nos préférences esthétiques. Plusieurs modèles de petite taille sont disponibles chez Maçonnex, ce qui en fait un appareil facile à glisser dans un décor existant.

Et comme le poêle à granules se nourrit de vraies granules de bois, vous aurez en prime la bonne odeur de bois brûlé que plusieurs consommateurs recherchent en un foyer.