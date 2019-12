Festoyer en grand avec ces délicieux flacons!

Philippe Lapeyrie nous suggère 4 bouteilles parfaites pour célébrer en grand!

Un ravissant Champagne pour célébrer le Nouvel An!

1. Champage Premier Cru

Brut - Gardet

Champagne - France

Code: 12398600

Prix: 43,25$

Disponibilités: 80 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Canapés, poissons à chair blanche, huîtres...

Ce fort plaisant Champagne 1er Cru allie vigueur, richesse, tonus et gourmandise. Ne le servez pas froid et vous profiterez pleinement de ses jolies vertus tout en lui offrant de la rondeur ainsi que de l'élégance. Un « vrai » Champagne à ce prix et de cette qualité, ça ne court pas les « tablettes », alors sautez dessus les amis! Faites-lui sauter le bouchon à minuit pile-poil le 31 décembre ou lors des 3-4 années à venir.

Un différent et hyper réussi blanc autrichien!

2. Grüner Veltliner 2018

Freiheit - Nigl

Basse-Autriche - Autriche

Code: 14095047

Prix: 23,90$

Disponibilités: 95 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Sushis, mets thaïlandais...

Gâtez vos papilles et celles de vos invités entre Noël et le jour de l'An en leur servant cet épatant Grüner Veltliner d'Europe de l'Est! Son nez est aussi invitant que séduisant. La bouche offre des saveurs de fruits exotiques, mais sans avoir de sucre résiduel qui suit « derrière ». Un blanc qui est « bon à en lécher sa coupe »! Profitez de sa vitalité et de sa fraîcheur en le buvant dans les 2 années à venir.

Une bouteille parfaite à glisser dans un bas de Noël ou à offrir lors de l'échange de cadeaux!

3. Dehesa la Granja 2013

Alejandro Fernández - Fernandez Rivera

Castille-et-León - Espagne

Code: 928036

Prix: 20,30$

Disponibilités: 155 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Tourtière, pâté de campagne, dinde en sauce brune, terrine de gibiers...

Ce 100 % tempranillo fera le plaisir de nombreux palais. Un rouge mûr, goûteux, généreux, boisé et bien fourni qui est fort recommandable pour seulement 20 dollars. N'ayez pas peur de ses 6 ans d'âge, car il pourra dormir encore 4, voir 5 ans, sans trop de soucis dans votre cellier.

LA fiole italienne pour faire craquer l'amoureuse ou l'amoureux de vin!

4. Brunello di Montalcino 2014

Fattoria dei Barbi

Toscane - Italie

Code: 11213343

Prix: 47,10$

Disponibilités: 145 succursales en province

Servir à 17-18 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins de 1 à 2 heures en carafe.

Magret de canard, côtelettes d'agneau, filet mignon de bœuf...

Vous désirez offrir une cuvée de haute voltige à un amateur de bon vin pour Noël? Mettez la main sur ce succulent cru toscan! Un Brunello di Montalcino qui aura besoin d'une bonne oxygénation en carafe pour pleinement s'exprimer. Une bouteille au contenu complexe, défini, épanoui et fort détaillé qui en fera saliver plus d'un! Les plus patients pourront l'attendre encore une bonne décennie en cave.